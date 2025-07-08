Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Haber Videosu

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar mahkemeye sevk edildi.

ZEYDAN KARALAR İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutuklama istedi.

Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

CHP'Lİ BAŞKANLAR CUMARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelenmişti.

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlenmişti.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edilmişti.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı tespit edilen 4 şüpheli belirlenmişti.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN, İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evrak incelenmişti.

Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı belirlenmişti.

ÖRGÜTSEL ÇÖZÜLMEYİ ENGELLEMEYE YÖNELİK FAALİYET İDDİASI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilmişti

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan ile avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun bu tespitler sonucu gözaltına alındığı öğrenilmişti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapılmıştı.

Bu kapsamda Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Öte yandan, şüphelilerin iş insanı oldukları öğrenilmişti.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak

Kavrulacağız! Asfalt eriten sıcaklar geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıFatih Kocak:

Ve birileri ülkenin başına bu partiyi getirmek için çırpınıyorlardı.. Şu saatten sonra savunan kim varsa aklından şüphe duyarım, yada belli ki sağlam troldür net

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme240
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

KESER DÖNER SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP DÖNER....

Yorum Beğen212
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz şengül:

fatih kocak trolü senin şu yazdığın chpye oy vermek için en müthiş sebeptir çünkü asıl hedef budur sırf chpye yapılan bu baskı chpyi itibarsızlaştırma oy potansiyelini minimuma indirme cabalarıdır ama bunu yemiyoruz kimse yemiyor sahte broşürler motnajlı vidolar vs geçen seçimden hepsi insanların aklında pkknın yanında gibi gösterilen chp şimdi kim pkk ile barış adı altında safsatadan yan yana :) vatan hainleri.

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmail Cem Kabakci:

Zamanı gelince AKP içinde denetimler yapılacak ama o sırada tüm dosyalar vs. ortadan kaldırıldığı için temiz gözükecekler..

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

FATO KOCAK AKDEM TROLLUGUNU SAVUNMANA BİR NEDEN DEMEDİK...

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek

Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den açıklama: Biz o kulübü satın almadık
Ermenistan'da meclis karıştı: Vekiller tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Meclisi karıştıran görüşme! Meydan muharebesini aratmayan kavga
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.