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İşkur Haberleri

İŞKUR'a 150 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı

İŞKUR'a 150 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı

İşkur - 8 Saat Önce
Türkiye'de insanlar en çok o sektörde iş buldu

Türkiye'de insanlar en çok o sektörde iş buldu

İşkur - Dün 12:37
Manisa'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Toplantısı Düzenlendi

Manisa'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Toplantısı Düzenlendi

İşkur - 10.01.2025
Malatya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Malatya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı

İşkur - 02.01.2025
Türkiye'deki NATO tesisleri için sürekli işçi alınacak

Türkiye'deki NATO tesisleri için sürekli işçi alınacak

İşkur - 27.12.2024
Niğde'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

Niğde'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

İşkur - 26.12.2024
Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu Tanıtıldı

Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu Tanıtıldı

İşkur - 25.12.2024
TOGÜ'de 'İŞKUR'la İş Bul' etkinliği yapıldı

TOGÜ'de "İŞKUR'la İş Bul" etkinliği yapıldı

İşkur - 24.12.2024
Yozgat'ta Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Tanıtıldı

Yozgat'ta Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Tanıtıldı

İşkur - 22.12.2024
Dilovası'nda İŞKUR Hizmet Noktası Açıldı

Dilovası'nda İŞKUR Hizmet Noktası Açıldı

İşkur - 18.12.2024
Engelli Girişimci Hatun Şahin, Hayvancılıkta Başarı Hikayesi Yazıyor

Engelli Girişimci Hatun Şahin, Hayvancılıkta Başarı Hikayesi Yazıyor

İşkur - 16.12.2024
Tavşanlı'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Hayata Geçti

Tavşanlı'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Hayata Geçti

İşkur - 13.12.2024
İŞKUR Bilecik İl Müdürü Yıldırım'ın Vefat Eden Ablası Toprağa Verildi

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Yıldırım'ın Vefat Eden Ablası Toprağa Verildi

İşkur - 10.12.2024
Osmaniye'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

Osmaniye'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

İşkur - 06.12.2024
Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü İmzalandı

Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü İmzalandı

İşkur - 05.12.2024
Eskişehir Valisi Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

İşkur - 03.12.2024
Vali Aksoy, Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

Vali Aksoy, Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

İşkur - 02.12.2024
Eskişehir Valisi Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

İşkur - 02.12.2024
Siirt'te İşgücü Uyum Programı ile 97 Kişi İstihdam Edilecek

Siirt'te İşgücü Uyum Programı ile 97 Kişi İstihdam Edilecek

İşkur - 02.12.2024
Dünya Madenciler Günü'nde İş Güvenliği Vurgusu

Dünya Madenciler Günü'nde İş Güvenliği Vurgusu

İşkur - 29.11.2024
İŞKUR Muğla'da Kadın İstihdamını Artırıyor

İŞKUR Muğla'da Kadın İstihdamını Artırıyor

İşkur - 29.11.2024
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu... Eski Çalışma Bakanı Bilgin'den İşkur'a Sigortasız İşçi Tepkisi: 'bunu Kabul Edemeyiz.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu... Eski Çalışma Bakanı Bilgin'den İşkur'a Sigortasız İşçi Tepkisi: "bunu Kabul Edemeyiz.

İşkur - 28.11.2024
Osmaniye'de Engelli Girişimcilere Hibe Desteği

Osmaniye'de Engelli Girişimcilere Hibe Desteği

İşkur - 26.11.2024
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerine İŞKUR Destek Programı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerine İŞKUR Destek Programı

İşkur - 26.11.2024
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor

Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor

İşkur - 26.11.2024
Muş'ta Girişimci Ümit Şahin, 45 Kişiye İstihdam Sağladı

Muş'ta Girişimci Ümit Şahin, 45 Kişiye İstihdam Sağladı

İşkur - 25.11.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı

İşkur - 23.11.2024
Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine İş Arama Semineri

Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine İş Arama Semineri

İşkur - 09.11.2024
İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 201 bin vatandaşı istihdama kazandırdı

İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 201 bin vatandaşı istihdama kazandırdı

İşkur - 09.11.2024
Muğla'da İşe Yerleştirme Sayısı Yüzde 22 Arttı

Muğla'da İşe Yerleştirme Sayısı Yüzde 22 Arttı

İşkur - 09.11.2024
Bakan Işıkhan, İŞKUR'un 2024 Rakamlarını Açıkladı

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un 2024 Rakamlarını Açıkladı

İşkur - 09.11.2024
İŞKUR, 2024'te 1.2 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İŞKUR, 2024'te 1.2 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İşkur - 09.11.2024
İUP maaşları ne zaman yatacak?

İUP maaşları ne zaman yatacak?

İşkur - 07.11.2024
İUP maaşları ne kadar 2024?

İUP maaşları ne kadar 2024?

İşkur - 07.11.2024
Gümüşhane'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İşkur - 31.10.2024
Muğla'da 500 Kişi İçin İşgücü Uyum Programı Başlatılıyor

Muğla'da 500 Kişi İçin İşgücü Uyum Programı Başlatılıyor

İşkur - 28.10.2024
İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?

İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?

İşkur - 25.10.2024
Engelli ve Eski Hükümlülere İş Kurma Hibesi Başvuruları Başladı

Engelli ve Eski Hükümlülere İş Kurma Hibesi Başvuruları Başladı

İşkur - 24.10.2024
Bilecik'te TYP Kapsamında 5 Personel Alımı Yapılacak

Bilecik'te TYP Kapsamında 5 Personel Alımı Yapılacak

İşkur - 24.10.2024
Düzce Üniversitesi'nde İŞKUR Kampüste Hizmet Noktası Açıldı

Düzce Üniversitesi'nde İŞKUR Kampüste Hizmet Noktası Açıldı

İşkur - 23.10.2024
İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 103 milyon lira destek

İşkur - 19.10.2024
İUP maaşları ne zaman yatacak, kaç TL yatacak?

İUP maaşları ne zaman yatacak, kaç TL yatacak?

İşkur - 19.10.2024
İŞKUR Trabzon Kariyer Expo 2024 Fuarı Başladı

İŞKUR Trabzon Kariyer Expo 2024 Fuarı Başladı

İşkur - 16.10.2024
İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?

İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?

İşkur - 16.10.2024
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İUP (TYP) maaş sorgulama ekranı! Maaş ödeme tarihleri belli oldu mu?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İUP (TYP) maaş sorgulama ekranı! Maaş ödeme tarihleri belli oldu mu?

İşkur - 15.10.2024
Manisa Ticaret Borsası'nda İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı

Manisa Ticaret Borsası'nda İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı

İşkur - 11.10.2024
İŞKUR, 2024'te 1 Milyon 80 Bin Vatandaşın İstihdamına Aracılık Etti

İŞKUR, 2024'te 1 Milyon 80 Bin Vatandaşın İstihdamına Aracılık Etti

İşkur - 08.10.2024
KİPAP Projesi ile 3.300 Kadın İş Hayatına Katıldı

KİPAP Projesi ile 3.300 Kadın İş Hayatına Katıldı

İşkur - 05.10.2024
Osmaniye'de Temizlik İşçileri Düşük Ücretlere Tepki Gösterdi

Osmaniye'de Temizlik İşçileri Düşük Ücretlere Tepki Gösterdi

İşkur - 03.10.2024
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı Düzenlendi

İşkur - 29.09.2024
Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için 100 Kişi İstihdam Edilecek

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için 100 Kişi İstihdam Edilecek

İşkur - 27.09.2024
Niğde'de 200 Kişilik Toplum Yararına Program Personel Alımı

Niğde'de 200 Kişilik Toplum Yararına Program Personel Alımı

İşkur - 25.09.2024
Bakan Işıkhan: 'İŞKUR ve TOBB'un iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir adım...

Bakan Işıkhan: "İŞKUR ve TOBB'un iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir adım...

İşkur - 23.09.2024
Aday Havuz Sistemi ile İşverenler İş Arayanlara Ulaşabilecek

Aday Havuz Sistemi ile İşverenler İş Arayanlara Ulaşabilecek

İşkur - 23.09.2024
İŞKUR ve TOBB İş Birliğiyle Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başlatıldı

İŞKUR ve TOBB İş Birliğiyle Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başlatıldı

İşkur - 23.09.2024
Türkşeker 1350 Geçici İşçi Alacağını Duyurdu

Türkşeker 1350 Geçici İşçi Alacağını Duyurdu

İşkur - 20.09.2024
Hatay'da Yıkım Sırasında İŞKUR'a Devrilen Bina Panik Yarattı

Hatay'da Yıkım Sırasında İŞKUR'a Devrilen Bina Panik Yarattı

İşkur - 18.09.2024
İŞKUR'dan Yeni İşgücü Uyum Programı Başlatıldı

İŞKUR'dan Yeni İşgücü Uyum Programı Başlatıldı

İşkur - 16.09.2024
Eskişehir İŞKUR ve ESOGÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir İŞKUR ve ESOGÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

İşkur - 13.09.2024
Bakan Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

İşkur - 07.09.2024
Muğla'da İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

Muğla'da İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

İşkur - 05.09.2024
Karabük'te İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

Karabük'te İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

İşkur - 04.09.2024
İş Avcılığı Modeli ile 100 Binden Fazla Genç İşe Yerleşti

İş Avcılığı Modeli ile 100 Binden Fazla Genç İşe Yerleşti

İşkur - 04.09.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İşgücü Uyumu Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İşgücü Uyumu Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı

İşkur - 29.08.2024
Sanayide Kadın Eli Projesi ile Kadınlar Ağır Sanayide Görev Alıyor

Sanayide Kadın Eli Projesi ile Kadınlar Ağır Sanayide Görev Alıyor

İşkur - 26.08.2024
Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor

İşkur - 24.08.2024
KARDEMİR İşçi Alımı Başvuruları Yoğunluk Yaratıyor

KARDEMİR İşçi Alımı Başvuruları Yoğunluk Yaratıyor

İşkur - 20.08.2024
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

İşkur - 13.08.2024
Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi'nde Sertifikalar Verildi

Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi'nde Sertifikalar Verildi

İşkur - 13.08.2024
Hakkari Belediyesi Hasar Gören Oturma Banklarını Yeniliyor

Hakkari Belediyesi Hasar Gören Oturma Banklarını Yeniliyor

İşkur - 12.08.2024
İmalat Sanayiinde İş Açığı Yaşanıyor

İmalat Sanayiinde İş Açığı Yaşanıyor

İşkur - 08.08.2024
ETSO ve İŞKUR Arasında Sigorta Acenteleri İçin Mesleki Eğitim Kursu Protokolü İmzalandı

ETSO ve İŞKUR Arasında Sigorta Acenteleri İçin Mesleki Eğitim Kursu Protokolü İmzalandı

İşkur - 07.08.2024
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Sigorta Acentelerinde İstihdam İçin Protokol İmzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Sigorta Acentelerinde İstihdam İçin Protokol İmzaladı

İşkur - 07.08.2024
TOBFED ve İŞKUR Kadın ve Genç İstihdamı İçin İşbirliği Yapacak

TOBFED ve İŞKUR Kadın ve Genç İstihdamı İçin İşbirliği Yapacak

İşkur - 30.07.2024
Van'da İş Kulübü Eğitimi Programı Kapsamında 150 Kişiye İşe Katılım Belgesi Verildi

Van'da İş Kulübü Eğitimi Programı Kapsamında 150 Kişiye İşe Katılım Belgesi Verildi

İşkur - 27.07.2024
Manisa'da Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Manisa'da Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

İşkur - 25.07.2024
Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İşkur - 25.07.2024
Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İşkur - 24.07.2024
Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturdu

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturdu

İşkur - 23.07.2024
Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti

İşkur - 20.07.2024

Son Dakika İşkur Haberleri

İŞKUR'a 150 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı Kayseri'de İŞKUR ile 24 bin 595 kişi işe yerleşti Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı Malatya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı MSB'den Engelli ve TMSY Bireyler için 32 İşçi Alımı İŞKUR ve SYDV İşbirliği ile 19 Bin Kişi İstihdama Kazandırıldı Bakanlıklar 30 Yeni Çalışan Alımına Gidiyor BOTAŞ 262 Personel Alacağını Duyurdu Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi ile 120 İşçi Belirlendi Çalışma Bakanı Işıkhan: İŞKUR İle 1,3 Milyon Vatandaş İşe Yerleştirildi TCDD ve TEMSAN Personel Alım İlanı Yayımlandı Van'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi Cem Şahin'den Dünya Engelliler Günü Mesajı Van'da Engellilere Hibe Desteği ile İş Kurma Fırsatı Gençler İçin Çevrimiçi Beceri Eğilimi Testi Geliştirildi Aday Havuz Sistemi ile İş Arayanlar İle İşverenler Buluşuyor Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İŞKUR İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti İŞKUR'dan 'İkiz Dönüşüm' Temalı Sanal İstihdam Fuarı İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşları ne kadar 2024?
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