İşkur Haberleri
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu... Eski Çalışma Bakanı Bilgin'den İşkur'a Sigortasız İşçi Tepkisi: "bunu Kabul Edemeyiz.
İşkur - 28.11.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
İşkur - 23.11.2024
İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?
İşkur - 16.10.2024
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İUP (TYP) maaş sorgulama ekranı! Maaş ödeme tarihleri belli oldu mu?
İşkur - 15.10.2024
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı Düzenlendi
İşkur - 29.09.2024
Bakan Işıkhan: "İŞKUR ve TOBB'un iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir adım...
İşkur - 23.09.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İşgücü Uyumu Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı
İşkur - 29.08.2024
Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor
İşkur - 24.08.2024
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı
İşkur - 13.08.2024
ETSO ve İŞKUR Arasında Sigorta Acenteleri İçin Mesleki Eğitim Kursu Protokolü İmzalandı
İşkur - 07.08.2024
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Sigorta Acentelerinde İstihdam İçin Protokol İmzaladı
İşkur - 07.08.2024
Van'da İş Kulübü Eğitimi Programı Kapsamında 150 Kişiye İşe Katılım Belgesi Verildi
İşkur - 27.07.2024