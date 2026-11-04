MTÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası 503 kontenjana 3 bin 397 başvuruyla yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) iş birliğiyle hayata geçirilen ve öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken iş gücü piyasasını yakından tanımalarını hedefleyen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı'nın kura çekimi töreni büyük bir katılımla düzenlendi.

Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Prof. Dr. Orhan Gündüz, Genel Sekreter Abuzer Gelse, Malatya İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri, Malatya 6. Noteri Ömer Karagöz, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Üniversiteler yalnızca teorik bilgilerin verildiği yerler değildir"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, üniversitelerin işlevine ve öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler artık yalnızca teorik bilgilerin verildiği yerler olmaktan çıkmıştır; öğrencilerin kendilerini geliştirdikleri, üniversiteyi, ülkeyi ve memleketi tanıdıkları geniş bir vizyon ortamına dönüşmüştür. İŞKUR Gençlik Programı'nda görev almanız sizler için hem idari birimlerimizi tanımanız hem de akademik birikimlerinizi sahaya aktarabilmeniz açısından son derece kıymetli bir fırsattır. Bu yıl toplam 503 kişilik kontenjanımız için 3 bin 397 öğrencimiz talepte bulundu. Yeşilyurt Yerleşkemiz başta olmak üzere Battalgazi ve diğer ilçelerimizdeki birimlerimizde de öğrencilerimiz görevlendirilecek. Tamamen şeffaf ve objektif bir biçimde yürütülen bu kura sürecinin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Programın uygulama esasları ve sağlanan avantajlar

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Malatya İŞKUR İl Müdürlüğünden İş ve Meslek Danışmanı Mürüvvet Ünsal, programın hedefleri, mevzuat detayları, çalışma şartları ve hak edilen ödeneklere dair detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ünsal, programın asıl amacının sadece maddi destek değil, mezuniyet sonrası iş yaşamına hazır, özgüvenli ve donanımlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Noter huzurunda 503 asıl aday belirlendi

Bilgilendirme konuşmalarının tamamlanmasının ardından kura çekilişi etabına geçildi. Malatya 6. Noteri Ömer Karagöz tarafından dijital ortamda ve katılımcıların huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, merkez yerleşkeler Yeşilyurt ve Battalgazi ile 6 ilçe yerleşkeleri olmak üzere açılan 8 portal için belirlenen toplam 503 asıl aday listeleri belirlendi.

Kura sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte programa hak kazanan öğrencilerin isim listelerinin ilgili portallar ve üniversite duyuru kanalları üzerinden ilan edileceği bildirildi. Tören, programa katkı sunan kurumlara teşekkür edilmesi ve öğrencilere başarı dileklerinin sunulmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı