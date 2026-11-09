Sinop Üniversitesi Türkeli MYO'da öğrencilere CV ve iş arama eğitimi verildi

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak ve iş hayatına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla "CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi" düzenlendi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü ile İŞKUR iş birliğinde, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ile Evde Hasta Bakımı programlarında öğrenim gören öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Gönül Elbir Gürleyen tarafından öğrencilere iş piyasasında fark oluşturacak önemli bilgiler paylaşıldı. Gürleyen sunumunda; etkili özgeçmiş (CV) hazırlamanın incelikleri, güncel iş arama kanalları ve stratejileri ile başarılı mülakat teknikleri konularında detaylı aktarımlarda bulundu.

Öğrencilerin kariyer bilincini artırmayı hedefleyen etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı