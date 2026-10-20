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Trakya Üniversitesi öğrencilerine İŞKUR'dan 800 kişilik kontenjan ayrıldı

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Trakya Üniversitesi öğrencilerine İŞKUR'dan 800 kişilik kontenjan ayrıldı
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Trakya Üniversitesi ile İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü, öğrencilere iş deneyimi ve ekonomik destek sağlamak için 800 kişilik İşgücü Uyum Programı protokolü imzaladı. Başvurular 19-23 Ekim'de e-Şube'den yapılacak, kura 4 Kasım saat 14.00'te Balkan Kongre Merkezi'nde çekilecek.

Trakya Üniversitesi ile İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü arasında öğrencilere yönelik 800 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile İŞKUR Edirne İl Müdürü Şengül Çildam tarafından imzalanan protokol kapsamında, Trakya Üniversitesi öğrencileri için toplam 800 kişilik kontenjan ayrıldı.

Protokol öğrencilerin iş deneyimi kazanmalarını, çalışma hayatına uyum sağlamalarını ve ekonomik açıdan desteklenmelerini amaçlıyor.

Hatipler, protokolün öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken iş deneyimi kazanmalarına ve ekonomik açıdan desteklenmelerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Öğrencilerin çalışma hayatını yakından tanıyarak mesleki becerilerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Hatipler, İŞKUR ile hayata geçirilen bu iş birliğinin gençlerin geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli hazırlanmalarına katkı sunacağını kaydetti.

İŞKUR Edirne İl Müdürü Şengül Çildam ise programın öğrencilere iş deneyimi kazandıracağını belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Programa başvurular 19-23 Ekim tarihleri arasında İŞKUR e-Şube Gençlik Programı Arama Ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılımcıların belirleneceği kura çekimi ise 4 Kasım saat 14.00'te Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA
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