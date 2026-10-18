Hakkari Yüksekova'da soba fiyatları 15 bin liraya ulaştı, yurttaş zorlanıyor

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Uzun kış mevsimine hazırlanan Yüksekova'da yurttaşlar fiyatı 15 bin liraya kadar çıkan soba fiyatları ile odun ve kömür bedellerinin bütçelerini zorladığını ifade etti. Satın almak üzere soba bakan bir yurttaş, " İşkur'dan aldığım ücret 15 bin lira. Sobanın yanında odun almam gerekiyor, kömür almam gerekiyor. Yani aç kalacağım ki evin içini ısıtabileyim" dedi.

Yüksekova'da havaların soğumasıyla birlikte soba, odun ve kömür alışverişi hareketlendi. Ancak yurttaşlar, ısınma maliyetlerinin bütçelerini zorladıklarını dile getiriyor.

Bir yurttaş yaptığı açıklamada, baktığı soba fiyatlarının 9 bin liradan başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sobalar çok yüksek fiyatlara satılıyor. Tanesi 9, 10, 11, hatta 12 bin lira civarında. Şimdi ısınmayı mı düşünelim, odun almayı mı düşünelim, kömür almayı mı düşünelim, giyinmeyi mi düşünelim? Öğrencilerimiz okula gidiyor. Maddi durum da eskisi gibi değil; iş güç yok. Her şey pahalılaşıyor ama gelirimiz artmıyor. İnsanlar geçinmekte çok zorlanıyor. Mesela bu sobanın fiyatı 9, 10, 11, 12 bin lira civarında. Şimdi bunu nasıl alacağız? Ay boyunca çalışıyoruz; işçilik yapıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz. Ayda 20 milyar, hatta 30 milyar kazansak bile yine geçinemiyoruz. Öğrencilerimiz var. Elektrik var, su var, başka masraflar var. Yani sıralasam bitmiyor."

"AÇ KALACAĞIM Kİ EVİ ISITABİLELİM"

Kış için soba almaya gelen dört çocuk babası Raif Baladak ise şöyle konuştu:

"Bugün bir sobayı bile alamıyoruz. İŞKUR'dan aldığım ücret 15 bin lira. Bu parayla ancak bir soba alabiliyorum. Evde dört çocuğum var. Peki, çocuklarımın okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirim? Yetkililerin sesimizi duymasını istiyorum. Bize, 'Bu sobalar 15 bin' diyorlar. Benim çocuklarımın da ihtiyaçları var. Ev kiramı nasıl ödeyeceğim? Su ve diğer ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağım? Böyle giderse geçinemeyiz. Başka yerlerde kış iki ay sürerken bizim burada altı ay sürüyor. Ben mecburen soba alacağım. Sobanın yanında odun da almam gerekiyor. Odunun ardından kömür almam gerekiyor. Çocuğumun ekmeğine ayıracağım parayı yakacağa vermek zorunda kalacağım. Odun gibi ihtiyaçlara para harcayacağım. Yani aç kalacağım ki evin içini ısıtabileyim."

Hamdi Durmaz isimli yurttaş "Biz kömür kullanamıyoruz, odun yakıyoruz. Ancak yakacak fiyatları maddi açıdan en az iki katına çıktı. Dört beş yıl önce fiyatlar iki üç yılda bir değişirdi. Şimdi ise son iki üç yıldır fiyatlar her ay değişiyor. Sadece yakacakta değil, hemen her şeyde fiyatlar artıyor. Bazı yerlerde kış iki üç ay sürerken burada altı ay sürüyor. Bu farkı karşılayabilmek için başka ihtiyaçlarımızdan, örneğin çocukların eğitiminden ve gıdadan kısmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Yaklaşık 16 yıldır soba satışı ve üretimi yapan esnaf Mevlan Dere ise, "Eskiye göre soba satışlarımız oldukça azaldı. Geçen yıl ile bu yıl arasında maliyetler çok fazla arttı. Örneğin geçen yıl 1.000 liraya sattığımız sobayı şu anda 2 bin liraya satıyoruz. Soba fiyatları, kalitesine göre 1.000 lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. İnsanların alım gücü çok azaldı. Eskiden bir odaya iki soba kuran insanlar, şimdi bütün evi ısıtabilmek için tek soba kuruyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA