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Trabzon'da İŞKUR hizmet noktası personeline sistem eğitimi verildi

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Trabzon'da İŞKUR hizmet noktalarında görevli personelin sistem kullanımı ve uygulama becerilerini geliştirmek için eğitim düzenlendi. Eğitimde İŞKUR sistemi ve vatandaşlara sunulan hizmetler anlatıldı, işlemlerin daha etkin yürütülmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

Trabzon'da, vatandaşların İŞKUR hizmetlerine daha kolay ve etkin şekilde erişimini sağlamak amacıyla hizmet noktalarında görev yapan yetkililere yönelik eğitim programı düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR hizmet noktalarında, yetkilendirilmiş kurum personeli aracılığıyla kurumun temel hizmetlerinin vatandaşların erişimine sunulduğu belirtildi.

Hizmet noktalarına başvuran vatandaşların iş arayan kaydı oluşturma ve kayıt güncelleme, açık iş ilanlarını sorgulama, iş başvurusu yapma ve başvurularını takip etme gibi işlemlerini gerçekleştirebildiği aktarılan açıklamada, bu sayede vatandaşların İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak için il müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan kendilerine en yakın hizmet noktasından destek alabildiği ifade edildi.

Açıklamada, sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve görevli personelin sistem kullanımına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendiği vurgulanarak, eğitim programında İŞKUR sisteminin kullanımı, sistem üzerinden gerçekleştirilen iş ve işlemler ile vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Eğitimde ayrıca hizmet noktalarında yürütülen işlemlerin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların ele alındığına işaret edilen açıklamada, vatandaşların İŞKUR hizmetlerinden il müdürlüğü, hizmet merkezleri, İŞKUR hizmet noktaları ve dijital hizmet kanalları aracılığıyla yararlanabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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