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Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte adayların gözü başvuru takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam müjdesinin ardından temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi kadrolarda çalışmak isteyenler, alımların İŞKUR üzerinden yapılıp yapılmayacağını ve kura şartlarını araştırmaya başladı. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, şartlar neler, hangi kadrolara alım olacak? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bitmeden gerçekleştirmeyi planladığı 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı ilanına çıkılacağını duyurdu.

Erdoğan, alıma ilişkin takvim ve ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da istihdam sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Ancak 19 Kasım 2026 itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başvuruların başlayacağı kesin tarih paylaşılmadı. Adayların başvuru takvimi, kadro dağılımı ve alım yöntemine ilişkin resmi duyuruyu beklemesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının sürekli işçi alımlarında İŞKUR üzerinden başvuru ve kura yöntemi uygulanabiliyor. Bu nedenle yeni dönem alımlarında da adaylar İŞKUR ilanlarını takip ediyor. Ancak 38 bin kişilik yeni istihdam kapsamında sürekli işçi alımının hangi kadrolarda ve hangi yöntemle gerçekleştirileceğine ilişkin kesin açıklama henüz yapılmadı.

Özellikle temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadroları için başvuru yapmayı bekleyen adaylar, ilanla birlikte açıklanacak şartları takip ediyor. Yeni alımın başvuru kanalı ve kura takvimi, Sağlık Bakanlığının resmi duyurusuyla netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin kişilik alımın kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Bu nedenle hangi unvanlarda kaç personel istihdam edileceği kesinleşmiş değil.

Adayların özellikle takip ettiği sürekli işçi kadroları arasında şunlar bulunuyor:

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi (silahsız)

Klinik destek elemanı (hastane)

Hastane hizmetlisi

Söz konusu kadrolar, daha önceki sürekli işçi alımlarında yer alan unvanlar arasında bulunuyor. Ancak yeni dönem ilanında bu kadroların tamamına alım yapılıp yapılmayacağı ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı henüz açıklanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığının yeni dönem sürekli işçi alım ilanı henüz yayımlanmadığı için başvuru şartları kesinleşmedi. Bununla birlikte önceki sürekli işçi alımlarında aranan koşullar, yeni başvuru dönemini bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor.

Daha önceki alımlarda kadroya göre eğitim şartı ve mesleki belge koşulları uygulanmıştı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarında aranan şartlar birbirinden farklılık gösteriyordu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

Önceki alımlarda temizlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan en az 5 yıllık ilkokul mezunu olmaları istenmişti. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi'ne sahip olanlar da bu kapsamda değerlendirilmişti.

Yeni dönem alımında temizlik görevlisi kadrosu açılması halinde geçerli olacak eğitim ve diğer başvuru koşulları, yayımlanacak ilanla belli olacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

Önceki sürekli işçi alımlarında silahsız güvenlik görevlisi kadrosu için ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunu olma şartı aranmıştı.

Adayların ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyordu. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı bulunan adaylar da başvuru yapabiliyordu.

Önceki alım şartlarında adayların engelli veya eski hükümlü olmaması koşulu da yer almıştı. Yeni dönemde uygulanacak şartlar ise resmi ilanla kesinlik kazanacak.

KLİNİK DESTEK ELEMANI ALIMI ŞARTLARI

Klinik destek elemanı (hastane) kadrosu için önceki alımlarda ortaöğretim mezunu olma şartı aranmıştı. Bunun yanında adayların ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanındaki aşağıdaki dallardan birinden mezun olması gerekiyordu:

Hemşire yardımcılığı

Ebe yardımcılığı

Sağlık bakım teknisyenliği

Yeni dönem klinik destek elemanı alımında aranacak eğitim koşulları ve diğer başvuru şartları, yayımlanacak kılavuzla netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Sağlık Bakanlığının yeni dönem 38 bin kişilik personel alımında KPSS şartının hangi kadrolar için uygulanacağı henüz açıklanmadı. Sürekli işçi alımlarında önceki dönemlerde kura yöntemi kullanıldığı için adaylar KPSS şartı olmadan başvuru yapılıp yapılamayacağını merak ediyor.

Ancak yeni alımın kapsamı, kadro dağılımı ve başvuru yöntemi belli olmadan tüm kadrolar için KPSS şartı aranmayacağını söylemek mümkün değil. Bu konuda kesin bilgi, Sağlık Bakanlığının yayımlayacağı resmi ilanla ortaya çıkacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINDA YAŞ SINIRI OLACAK MI?

2026 yılı 38 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz duyurulmadığı için yaş sınırı konusunda da kesin bilgi bulunmuyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadroları için uygulanacak yaş koşulu, yayımlanacak ilan ve başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Adayların önceki alımlarda uygulanan şartları yeni dönem için kesin koşul olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımının başvuru takvimi henüz açıklanmadığı için sonuçların ilan edileceği tarih de belli değil. Başvuruların tamamlanmasının ardından uygulanacak yerleştirme veya kura sürecine ilişkin ayrıntıların da resmi duyuruyla paylaşılması bekleniyor.

Adayların Sağlık Bakanlığının açıklamalarını ve İŞKUR üzerinden yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekiyor. Yeni dönem alımına ilişkin kadro dağılımı, başvuru koşulları ve sonuç takvimi resmi açıklamanın ardından netleşecek.

Önemli not: Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik hekim dışı personel alımı duyurusu ile sürekli işçi alımı aynı kapsamda değerlendirilmemeli. Yeni ilan yayımlanmadan alımın tamamının İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle yapılacağı, belirli kadroların açılacağı veya tüm adaylar için KPSS şartının aranmayacağı kesinleşmiş bilgi değildir.