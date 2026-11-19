Erzurum Başsavcılığı ve İŞKUR, 20 kişilik İUP için protokol imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile İŞKUR, Erzurum Adliyesinde 20 kişilik İşgücü Uyum Programı için protokol imzaladı. 23 Kasım 2026-30 Haziran 2027 arası sürecek programla katılımcıların mesleki becerileri geliştirilecek ve iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Erzurum Adliyesinde 20 kişilik kontenjanla İşgücü Uyum Programı (İUP) hayata geçiriliyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü arasında istihdamın desteklenmesi ve vatandaşların iş hayatına katılımının artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, Erzurum Adliyesi bünyesinde İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak. Toplam 20 kişilik kontenjanın ayrıldığı program, 23 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek.
Bakım ve onarım destek faaliyetlerini kapsayan program ile katılımcıların çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmaları, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki kurum arasında gerçekleştirilen bu iş birliğinin şehre ve katılımcılara hayırlı olması temenni edildi.