AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Bilecik Valisi Sözer'i ziyaret etti

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Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti.

Bilecik Valiliğinin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ziyarette Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım da yer aldı.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA