MHP'li Osmanağaoğlu balıkçı işçilerine sosyal güvence için düzenleme istedi

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde, balıkçılık sektöründe çalışan işçilerin sosyal güvenceye kavuşturulması ve İzmir'in nüfus ve sanayi yoğunluğu yüksek iki ilçesine İŞKUR hizmet merkezi açılması çağrısında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşmeleriyle devam etti. Bütçe üzerine görüşlerini belirten Osmanağaoğlu Balıkçılık sektöründe çalışan işçilerin sosyal güvencelerini gündeme getirerek hem işverenleri hem de işçileri düşünerek bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında "Bu sektörde çalışan vatandaşlarımızın bedel karşılığında sigorta yaptırılmasının sağlanması da ertelenemez bir ihtiyaç halini almıştır. Bunu teşvik etmek, gerekli düzenlemeyi tesis etmek için su ürünleri ruhsat tezkeresi yani sarı kağıt verilmesinde sigorta kaydı aranması zorunluluğunun getirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin su ürünleri ruhsat tezkeresi sistemiyle koordine edilmesi bunun tesisinde önem arz etmektedir. Bu durum, denizlerde çalışan işçilerin sigortasız çalışmalarının önüne geçeceği gibi, farklı teknelerde çalışmaya başlayan personel bilgilerinin de her 2 sistemden eş zamanlı takip edilmesini sağlayacaktır. Kaldı ki ilgili sektörde çalışan işçilerin ücretlerini çoğu kez av gelirinden pay, nisif, tayfa payı olarak karşılandığı da bilinmektedir. Bu kayıt dışılığın önüne geçmek gerektiği de elbette ki ortadadır. Bu durumdan işverenlerin de işçilerimizin de rahatsız olduğunu ifade etmek isterim. Diğer bazı sektörlerde olduğu gibi, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren işverenlere de sigorta primi konusunda teşviklerin sağlanması elbette yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Buca ve Aliağa'da İŞKUR Merkezi açılması çağrısı

Buca ve Aliağa'da İŞKUR Merkezi açılması için çağrıda da bulunan Osmanağaoğlu şunları söyledi: "İzmir İŞKUR Müdürlüğümüz halihazırda 5 adet hizmet merkeziyle çalışmalarına devam etmektedir. Ancak özellikle büyük sanayi işletmelerinin yoğun olduğu Aliağa ilçemizde bir İŞKUR merkezi yoktur. Burada vatandaşlarımızın en yakın hizmet binasının olduğu Çiğli'de işlemlerini yaptığı bilinmektedir. Bu iki ilçemiz arasındaki mesafenin uzak olduğu da bir gerçektir. Bu sebeple, Aliağa'da bir İŞKUR hizmet merkezi açılmasının önem arz ettiğini takdirlerinize sunmak isterim. Böylelikle Çiğli'deki iş yükü hafifleyecektir. Ayrıca, Buca ilçemizin nüfusu 520 bini aşmıştır. Buradaki vatandaşlarımız da İŞKUR hizmetlerini en yakın İŞKUR merkezinin olduğu Karabağlar'da almaktadır. Bu sebeple, Buca ilçemizde de bir İŞKUR hizmet merkezi açılması hususumuzu tekrar takdirlerinize sunmak isterim. Bu gerçekleşirse hem Karabağlar merkezimizdeki iş yükü azalacak hem de Buca'daki hemşerilerimiz hizmetlerden daha hızlı ve kolay faydalanabileceklerdir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı