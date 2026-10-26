Afyonkarahisar'da İŞKUR Gençlik Programı protokolü 1858 öğrenci için imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın protokolü imzalandı. Program kapsamında kentteki iki üniversiteden toplam bin 858 öğrenciye destek sağlanacak.

Vali Dr. Naci Aktaş'ın başkanlığında düzenlenen imza törenine, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir katıldı.

Program kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesinden bin 34, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden ise 824 öğrenci faydalanabilecek.

Öğrencilere programa katıldıkları her gün için bin 375 TL cep harçlığı verilecek. Ayda 14 gün katılım sağlayan öğrenciler toplam 19 bin 250 TL ödeme alabilecek. Ayrıca öğrencilere kısa vadeli sigorta prim desteği de sunulacak.

İŞKUR Gençlik Programı başvurularının 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında iskur.gov.tr internet adresi, ALO 170 hattı ve İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı