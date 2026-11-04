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BEÜN'de 1860 öğrenciye İŞKUR programıyla günlük 1.375 TL ödeme yapılacak

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BEÜN'de 1860 öğrenciye İŞKUR programıyla günlük 1.375 TL ödeme yapılacak
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle 1860 öğrenciye çalışma imkânı sağlanacak. GÜÇ Projesi kapsamındaki programa başvurular 4-8 Kasım'da alınacak, öğrencilere çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle bin 860 üniversite öğrencisine çalışma imkanı sağlanacak. Öğrencilerin çalıştıkları her gün için bin 375 TL ödeme alacağı programın başvuruları 4-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi çerçevesinde hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı için BEÜN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ile İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk iş birliği protokolü imzaladı. Programla üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken mesleki deneyim kazanmaları ve iş hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor.

Öğrenciler noter kurasıyla belirlenecek

Toplam bin 860 öğrencinin yararlanacağı programa başvurular 8 Kasım'da sona erecek. Başvuru yapan adaylar arasından programa katılacak öğrenciler, 11 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'da BEÜN Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek noter kurasıyla belirlenecek.

23 Kasım 2026'da başlayacak program, 11 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yedi aylık uygulama süresinde öğrenciler en fazla 88 gün çalışabilecek. Haftalık çalışma süresi ise üç gün ve toplam 22,5 saatle sınırlandırılacak.

En fazla kontenjan merkez yerleşkesine ayrıldı

Üniversitenin farklı ilçelerdeki yerleşkelerine dağıtılan bin 860 kişilik kontenjanın 780'i merkez yerleşkesine ayrıldı. Kozlu yerleşkesinde 395, Karadeniz Ereğli yerleşkesinde 250, Devrek yerleşkesinde 120 öğrenci programdan yararlanabilecek.

Kilimli, Çaycuma ve Alaplı yerleşkelerine 100'er kişilik kontenjan ayrılırken Gökçebey yerleşkesinde 15 öğrenci programa kabul edilecek.

Başvurular üç farklı kanaldan yapılabilecek

İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını GÜÇ Projesi'nin internet sitesi, İŞKUR Mobil Uygulaması veya ALO 170 Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Program kapsamında öğrencilerin çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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