MYK 5 uzman yardımcısı alacak, başvurular 13 Kasım'a kadar İŞKUR üzerinden yapılacak

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 5 uzman yardımcısı istihdam edecek.

MYK'den yapılan açıklamaya göre, Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılacak alım sürecinde, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvurular 13 Kasım'a kadar "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sınavla ilgili tüm bilgiler "https://www.myk.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

Kaynak: AA