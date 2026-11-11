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MYK 5 uzman yardımcısı alacak, başvurular 13 Kasım'a kadar İŞKUR üzerinden yapılacak

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında 5 uzman yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvurularını 13 Kasım'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek; sınavla ilgili bilgiler MYK sitesinde yer alacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 5 uzman yardımcısı istihdam edecek.

MYK'den yapılan açıklamaya göre, Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılacak alım sürecinde, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvurular 13 Kasım'a kadar "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sınavla ilgili tüm bilgiler "https://www.myk.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

Kaynak: AA
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