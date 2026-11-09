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İŞKUR ocak-ekimde 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık etti

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İŞKUR ocak-ekimde 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-ekim döneminde 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu. Işıkhan, aynı dönemde 2,8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ve 2 milyondan fazla açık iş tespit edildiğini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) yılın 10 ayında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un ocak-ekim dönemi istatistiklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, "İş gücü piyasamızı güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz. Ocak-ekim ayları arasında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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