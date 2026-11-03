Atatürk Üniversitesi 3 bin 747 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı desteği sağlayacak

Atatürk Üniversitesi, gençlerin çalışma hayatına katılımını desteklemek, üniversite ortamında deneyim kazanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdulkadir Mutlu arasında imzalanan protokolle, üniversite bünyesinde toplam 3 bin 747 öğrenci programdan yararlanacak.

Üniversite öğrencilerine hem deneyim hem ekonomik destek

Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş hayatına ilişkin deneyim kazanmalarını ve çalışma kültürünü yakından tanımalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, Atatürk Üniversitesinin farklı akademik ve idari birimlerinde uygulanacak. Programla öğrencilerin yalnızca ekonomik yönden desteklenmesi değil; aynı zamanda iletişim, iş disiplini, sorumluluk bilinci ve kişisel gelişim gibi alanlarda yetkinlik kazanmaları da amaçlanıyor.

İmzalanan protokol kapsamında belirlenen 3 bin 747 kişilik kontenjanın 2 bin 700'ü merkez kampüs ve Araştırma Hastanesinde, kalan kontenjanlar ise Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ile üniversitenin ilçelerdeki akademik birimlerinde değerlendirilecek. Böylece programın imkanlarından yalnızca merkez yerleşkedeki öğrencilerin değil, üniversitenin farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilerinin de yararlanması sağlanacak.

Sekiz ay sürecek programda kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri de yer alacak

9 Kasım 2026 tarihinde başlaması ve 13 Haziran 2027 tarihinde tamamlanması planlanan program, toplam sekiz ay sürecek. Katılımcılar haftada en fazla üç gün ve 22,5 saat programa dahil olacak. Program çerçevesinde öğrenciler; sürdürülebilir kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel çalışmalar, akademik ve idari faaliyetler, toplumsal hizmet ve iş birliği, öğrenci gelişimi ve uyum, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi gibi alanlarda yürütülen faaliyetlere destek verecek.

Programın önemli bileşenlerinden birini de eğitim faaliyetleri oluşturacak. Bu kapsamda öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, etkili iletişim, finansal okuryazarlık ve sanal bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Ayrıca programın son döneminde iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerle öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sunulacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Gençlerimizin gelişimini destekleyen her çalışmayı önemsiyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin temel sorumluluklarından birinin öğrencileri akademik bilgiyle donatmanın yanı sıra onları sosyal, kültürel ve mesleki açıdan da geleceğe hazırlamak olduğunu vurguladı. İŞKUR Gençlik Programı'nın bu anlayışı destekleyen önemli bir fırsat sunduğunu belirten Hacımüftüoğlu, öğrencilerin eğitim süreçleri devam ederken üniversite bünyesindeki faaliyetlere katılmalarının, sorumluluk üstlenmelerinin ve çalışma hayatını tanımalarının kişisel gelişimleri açısından değerli olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak öğrencilerin ekonomik ve sosyal imkanlarını geliştirmeye yönelik iş birliklerine önem verdiklerini kaydeden Rektör Hacımüftüoğlu, İŞKUR Gençlik Programı'nın geniş kontenjanıyla çok sayıda öğrenciye ulaşacak olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Hacımüftüoğlu, programın hayata geçirilmesinde sağlanan iş birliği dolayısıyla Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür ederek protokolün üniversite öğrencileri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

İmzalanan protokolün, Atatürk Üniversitesinin öğrenci odaklı yaklaşımını güçlendirmenin yanı sıra gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasına, istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına ve üniversite-kamu iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı