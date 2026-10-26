MCBÜ’de 1630 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular başladı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bin 630 üniversite öğrencisinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı. Başvurular 30 Ekim'e kadar devam edecek, programa katılmaya hak kazanan öğrenciler noter kurasıyla belirlenecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerine çalışma hayatında deneyim kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvuruları başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gençliğin Üretim Çağı GÜÇ" programı kapsamında yürütülen çalışma için üniversite ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Program kapsamında bin 630 üniversite öğrencisine destek sağlanacak. Başvurular, 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında guc.iskur.gov.tr adresi ve İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü MCBÜ Rektörlük Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek noter kurasıyla belirlenecek.

16 Kasım 2026 ile 11 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak programla öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken çalışma hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Programın, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması ve mezuniyet öncesinde iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına destek olması amaçlanıyor.

"Gençlerimizin çalışma hayatına hazırlanmasını destekliyoruz"

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, programın öğrencilerin çalışma hayatıyla erken dönemde tanışmalarına katkı sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını, çalışma hayatını tanımalarını ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarını önemsiyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitemizle iş birliği içerisinde yürüteceğimiz yeni dönemde bin 630 öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında destekleyeceğiz. Başvurularımız 26-30 Ekim tarihleri arasında alınacak ve katılımcılar noter kurasıyla belirlenecek. 16 Kasım'da başlayacak programın gençlerimizin kariyer yolculuklarına ve çalışma hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

"Geleceğe donanımlı hazırlanmalarını önemsiyoruz"

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Programın öğrencilere eğitimleri devam ederken çalışma hayatını tanıma ve deneyim kazanma fırsatı sunduğunu belirten Rektör Kibar, "Öğrencilerimizin üniversite eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmalarını, yetkinliklerini geliştirmelerini ve geleceklerine daha donanımlı hazırlanmalarını önemsiyoruz. İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin hem eğitim süreçlerini desteklemeyi hem de kariyer yolculuklarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Üniversitemizde bin 630 öğrencimizin yararlanacağı programın hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, 30 Ekim 2026 tarihine kadar çevrim içi başvurularını tamamlayabilecek. Katılımcılar, 4 Kasım'da yapılacak noter kurasının ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı