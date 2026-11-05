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Eskişehir'de DEV Emekli-Sen üyeleri emekli maaşları için İŞKUR önünde açıklama yaptı

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Eskişehir'de DEV Emekli-Sen üyeleri emekli maaşları için İŞKUR önünde açıklama yaptı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de DEV Emekli-Sen üyeleri emekli maaşları için İŞKUR önünde açıklama yaptı
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DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, emekli aylıklarıyla geçinemedikleri gerekçesiyle İŞKUR'a başvurdu ve İŞKUR önünde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin yeniden iş aramak zorunda bırakıldığını belirterek emekli maaşlarının artırılmasını istedi.

(ESKİŞEHİR) - DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, emeklilerin geçim şartlarına dikkati çekmek amacıyla İşkur önünde basın açıklaması yaptı. Bazı emekliler kuruma iş başvurusunda bulundu.

DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri emekli aylıklarıyla geçinemedikleri gerekçesiyle İşkur'a başvurdular.

Daha sonra üyeler İŞKUR binası önünde basın açıklaması yaptılar. Burada konuşan DEV Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, şunları söyledi:

"Biz bugün İŞKUR'un önüne iş istemeye değil, emeklinin neden yeniden iş aramak zorunda bırakıldığını sormaya geldik. Bir ömür çalışmış insanlara emekliliklerinde yoksulluğu reva gören bu düzene itiraz ediyoruz. Bugün burada, İŞKUR'un önünde yalnızca iş aramak için değil, emeklilerin içine sürüklendiği yoksulluğu ve çaresizliği kamuoyuna duyurmak için bulunuyoruz. Bizler, bu ülkenin fabrikalarında, tarlalarında, atölyelerinde, bürolarında ve iş yerlerinde yıllarca alın teri dökmüş insanlarız. Gençliğimizi, sağlığımızı ve emeğimizi bu ülkenin üretimine kattık. Vergimizi ödedik, primlerimizi yatırdık ve emekli olduğumuzda insanca yaşayabileceğimiz bir hayatın hayalini kurduk.

Yıllarca çalıştıktan sonra dinlenmemiz, sağlığımızla ilgilenmemiz, çocuklarımızla ve torunlarımızla vakit geçirmemiz gereken yaşlarda yeniden iş aramak zorunda kalıyoruz. Devletin görevi, yıllarca çalışmış insanları emekliliklerinde iş aramaya mecbur bırakmak değil, onlara insanca yaşayabilecekleri bir emeklilik sağlamaktır. İŞKUR'un kapısına gelen emeklinin hikayesi yalnızca işsizlik hikayesi değildir. Bu, yıllarca verilen emeğin karşılığını alamamanın, geçim sıkıntısının ve sosyal devlet anlayışındaki eksikliklerin hikayesidir. Emekli, hayatının sonbaharında geçim derdiyle boğuşmak zorunda değildir.

Biz yoksulluk içinde yaşlanmak istemiyoruz. Sağlıklı, güvenli ve onurlu bir emeklilik istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz; emekli maaşları insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Emeklileri yeniden çalışmak zorunda bırakan ekonomik koşullar ortadan kaldırılmalıdır. Emeklilerin barınma, beslenme, sağlık ve sosyal yaşama katılma hakları güvence altına alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
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