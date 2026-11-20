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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na bu dönem 698 bin 566 öğrencinin başvurduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini aksatmadan kampüslerinde deneyim kazanmalarına imkan sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın sürdürüldüğünü belirterek, programa bu dönem 698 bin 566 öğrencinin başvurduğunu açıkladı.

Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencilerimizin kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan deneyim ve tecrübe kazanmaları için İŞKUR Gençlik Programımızı sürdürüyoruz. İŞKUR Gençlik'e bu dönem 698 bin 566 başvuru aldık. Gençlerimize ilgileri için gönülden teşekkür ediyorum. Gençliğin Üretim Çağı'nda; üreten, çalışan, hayalleri olan tüm gençlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı