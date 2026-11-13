Trabzon'da İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı Eylül itibarıyla 25 bin 812 oldu

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Trabzon'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı Olağan Toplantısı Vali Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, Vali Tahir Şahin, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasında istihdamın belirleyici rolünün önemine değindi.

Şahin, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Trabzon'un işgücü piyasasına ilişkin güncel verileri paylaşan İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba da Eylül 2026 itibarıyla kurumda kayıtlı işsiz sayısının 25 bin 812 olduğunu aktardı.

Kaba, aynı dönemde özel sektörden 17 bin 448 kişilik açık iş talebi alındığını ve bu talepler doğrultusunda 11 bin 868 kişinin işe yerleştirildiğini vurguladı.

Toplum Yararına Programlar aracılığıyla 2 bin 115, İşgücü Uyum Programları aracılığıyla da 4 bin 565 kişilik program uygulandığına işaret eden Kaba, "Ayrıca İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ilimizdeki üç üniversiteyle işbirliği içerisinde 1820 üniversite öğrencisine yönelik program düzenlenecek. 2026 yılının 9 ayında 263 engelli ve 30 eski hükümlü birey çeşitli sektörlerde istihdam edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nazmi Öztürk ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yer aldı.

Kaynak: AA