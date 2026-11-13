Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı Eylül itibarıyla 25 bin 812 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı Eylül itibarıyla 25 bin 812 oldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Tahir Şahin başkanlığında yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, Eylül 2026 itibarıyla kayıtlı işsiz sayısının 25 bin 812, işe yerleştirilen kişi sayısının 11 bin 868 olduğunu aktardı.

Trabzon'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı Olağan Toplantısı Vali Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, Vali Tahir Şahin, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasında istihdamın belirleyici rolünün önemine değindi.

Şahin, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Trabzon'un işgücü piyasasına ilişkin güncel verileri paylaşan İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba da Eylül 2026 itibarıyla kurumda kayıtlı işsiz sayısının 25 bin 812 olduğunu aktardı.

Kaba, aynı dönemde özel sektörden 17 bin 448 kişilik açık iş talebi alındığını ve bu talepler doğrultusunda 11 bin 868 kişinin işe yerleştirildiğini vurguladı.

Toplum Yararına Programlar aracılığıyla 2 bin 115, İşgücü Uyum Programları aracılığıyla da 4 bin 565 kişilik program uygulandığına işaret eden Kaba, "Ayrıca İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ilimizdeki üç üniversiteyle işbirliği içerisinde 1820 üniversite öğrencisine yönelik program düzenlenecek. 2026 yılının 9 ayında 263 engelli ve 30 eski hükümlü birey çeşitli sektörlerde istihdam edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nazmi Öztürk ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Korkulan oldu! Ajanslar acil koduyla duyurdu
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Görüntüler Türkiye'den! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
HABAŞ önünde arbede! Konuşma yapan işçiyi ittiler, nasıl kaçacaklarını bilemediler

Siz misiniz işçiyi iten! Topuklarını vura vura kaçtılar
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Can Yaman'ın son hali şaşırttı! 'Biraz fazla bronzlaşmış' dedirtti

Fotoğrafı gören "Ne olmuş Can'a" dedi!

Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler31

İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler