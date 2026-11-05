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Ulusal Staj Programı için yeni dönem başvuruları 14 Aralık 2026'ya kadar alınacak

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İŞKUR koordinesinde yürütülen Ulusal Staj Programı'nda yeni dönem başvuruları başladı. Başvuru yılı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 14 Aralık 2026'ya kadar başvurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) koordinesinde yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) için yeni dönem başvuruları alınmaya başlandı.

İşkur İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitim hayatından iş hayatına geçişini kolaylaştıran liyakat ve fırsat eşitliği esaslı program için başvurular başladı.

Kamuda veya özel sektörde staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri, 14 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru yılı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında eğitim alan Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de programdan yararlanabilecek. Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerdeki dengi olması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, programın gençlere tamamen objektif kriterlerle liyakat esaslı değerlendirme süreci sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencinin hangi üniversitede okuduğuna bakılmaksızın; akademik başarıları, sosyal faaliyetleri ve yetkinlikleri üzerinden bir puanlama yapılıyor. Bu sayede gençlerimiz bakanlıklardan yerel yönetimlere, savunma sanayi firmalarından küresel şirketlere kadar binlerce kamu kurumu veya özel sektör firmasında staj yapma imkanına kavuşuyor."

Balcı, öğrencilerin başvuru takvimini kaçırmadan "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" adresi üzerinden profillerini eksiksiz doldurması gerektiğini belirterek, İl Müdürlüğü olarak her türlü rehberlik desteğini vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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