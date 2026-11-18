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Ordu Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğünce, kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına personel ve ödenek desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İŞKUR İl Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da 2023'ten itibaren kahverengi kokarca ile mücadele ettiklerini söyledi.

Ay, mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadelenin Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, tarım sektörünün paydaşlarıyla devam ettiğini vurguladı.

Çalışmalar kapsamında 3 yılda yaklaşık 650 bin kışlağın ilaçlandığını ifade eden Ay, biyoteknik mücadele kapsamında ise çiftçilere 130 bin feromon tuzağı dağıtıldığını kaydetti.

Biyolojik mücadele çerçevesinde geçen yıl 300 bin samuray arısının doğaya salındığına işaret eden Ay, böylece il genelinde doğaya salınan samuray arısının 550 bin civarına ulaştığını belirtti.

Ay, Ordu'da ilk defa İŞKUR tarafından istihdam edilecek personelin de katılımıyla kahverengi kokarcayla kışlak mücadelesine devam edeceklerini aktardı.

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ise Ordu'nun önemli ekonomik değerlerinden fındıktaki en büyük risklerden birinin kahverengi kokarca olduğunu söyledi.

Valilik öncülüğünde bir ay önce ilgililerin katılımıyla toplantı organize edildiğini anlatan Akkuş, toplantıda oluşturulan eylem planı doğrultusunda İŞKUR Genel Müdürlüğünce 30 milyon 116 bin 460 liralık ödenek tahsis edildiğini belirtti.

İşgücü Uyum Programı ve Toplum Yararına Program kapsamında 170 kişinin çalışmalarda görevlendirileceğini ifade eden Akkuş, "Yaklaşık 31 milyonluk destek sadece insan kaynağı için ayrıldı. Bunun dışında ilaçlama, kişisel donanımlar, diğer tedbirler ve mücadeleler için kurumlarımızın desteğiyle, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 100 milyon liraya yakın ödenek de gönderildi." dedi.

Kaynak: AA