Ordu'da tarımsal üretimi ve özellikle fındık sektörünü tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında 170 personel görevlendirilecek. Çalışmalar için İŞKUR tarafından 30 milyon 116 bin 460 TL ödenek tahsis edildi.

Ordu Valiliği'nde, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş arasında kahverengi kokarcayla mücadeleye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Toplum Yararına Program (TYP) ile 50, İşgücü Uyum Programı (İUP) ile 120 kişi olmak üzere toplam 170 personel sahada görev yapacak. İmzalanan protokolün, zararlının kışlak alanlarında kontrol altına alınması ve ilkbaharda tarım arazilerine yayılmasının önlenmesi amacıyla yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Muammer Erol, kahverengi kokarcanın il genelinde fındık başta olmak üzere tarımsal üretime önemli ölçüde zarar verdiğini belirterek, kışlak mücadelesinin yeni üretim sezonunda yaşanabilecek ekonomik kayıpların azaltılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kışlak mücadelesinde zararlının barındığı konutlar, depo ve ambarlar, ahırlar, samanlıklar ile diğer müştemilatlarda ilaçlama yapılacağını ifade eden Erol, Ordu'nun geniş coğrafyası ve ilaçlanması gereken yapı sayısının fazla olması nedeniyle çalışmalarda insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Vali Erol, TYP kapsamında tahsis edilen 50 kişilik kontenjanın Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde yürütülecek kışlak mücadelesinde değerlendirilmesinin uygun olacağını belirtti.

Görevlendirilecek personele ilaçlama öncesinde teknik ve uygulamalı eğitim verilecek. Çalışanların güvenliği için kişisel koruyucu donanım, koruyucu giysi ve N140 tipi solunum koruyucu maskeler temin edilerek ilaçlama faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun yürütülmesi sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı