TEB Başkanı Demirci, eczacı işsizliği için Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'a çağrı yaptı

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, eczacı istihdamındaki yetersizliğe ve plansız artan fakülte kontenjanlarına dikkati çekerek, "Bugün yaşadığımız sorunun ortaya çıkmasında kamu tarafından geçmişte alınan kararların ve uygulamaların önemli bir payı bulunuyor. Eczacı işsizliği sorunu, yalnızca eczacıların ve meslek örgütlerinin çözmesiyle beklenebilecek bir sorun değildir. Başta Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR olmak üzere ilgili bütün kamu kurumlarından bu sorumluluğu paylaşmalarını ve somut adımlar atmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medya hesabından Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci'nin eczacıların istihdam sorununa ilişkin değerlendirmelerini içeren videolu açıklamasını yayımladı.

Demirci, Sağlık Bakanlığının ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında açıkladığı kadrolara göre bu yıl toplam 618 eczacı ve uzman eczacının atanacağını, geçen yıl ise atama sayısının 421 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu sayılar atama bekleyen binlerce meslektaşımızın beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Eczacılık yakın geçmişe kadar işsizlik kavramıyla pek karşılaşmayan bir meslekti. Ne yazık ki bugün ciddi bir istihdam sorunuyla karşı karşıyayız" dedi.

Eczacılık fakültelerinin ve öğrenci kontenjanlarının herhangi bir insan gücü planlamasına dayanmadan artırılmasının yanlış olduğunu yıllardır dile getirdiklerini kaydeden Demirci, "Ne yazık ki bu uyarılarımız karşılık bulmadı. Bugün bu plansızlığın bedelini, yıllarını eczacılık eğitimine vermiş, mesleğini yapmak isteyen ancak yapamayan meslektaşlarımız ödüyor. Bizler, kamuda eczacılık sisteminin artırılması talebimizin yanında, bu alana nasıl katkı sunabileceğimiz ve nasıl tamamlayıcı çalışmalar yapabileceğimiz konusunda da çaba sarf ediyoruz. İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında bugüne kadar bin 800 meslektaşımızın toplum eczanelerinde istihdam edilmesini sağladık. Bugün yaklaşık 31 bin eczanemizde 7 bine yakın meslektaşımız eczacılık hizmeti veriyor. Geldiğimiz noktada serbest eczanelerde istihdam edilen eczacı sayısı, kamu kurumlarında görev yapan eczacı sayısına ulaşmış durumda. Bu tablo, serbest eczanelerin eczacı istihdamında ne kadar önemli bir sorumluluk üstlendiğini ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BU YALNIZCA İSTİHDAM MESELESİ DEĞİL, HASTALARIMIZIN GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİYLE DOĞRUDAN İLGİLİDİR"

Eczacılık fakültelerinde yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve her yıl 4 bin eczacının mezun olduğunu vurgulayan Demirci, mevcut istihdam politikalarının eczacıların yaşadığı işsizlik sorununu çözmekte yetersiz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir tarafta iş bekleyen binlerce eczacı, diğer tarafta eczacıların bilgi ve birikimine ihtiyaç duyan sağlık hizmetleri var. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, klinik eczacılık hizmetlerinde, evde bakım hizmetlerinde, farmakovijilans birimlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumunda eczacı istihdamının artırılması mutlaka gerekiyor. Ceza infaz kurumlarında ihtiyaç duyulan eczacı kadroları açılmalı. Özel hastanelerdeki eczacı istihdam standartları da kamudaki standartlarla uyumlu hale getirilmelidir. Özel hastanelerde yatak başına düşen eczacı sayısının kamu hastaneleriyle eşitlenmesi gerekiyor. Çünkü bu yalnızca bir istihdam meselesi değil, aynı zamanda hastalarımızın güvenli, etkili ve nitelikli sağlık hizmetine erişimiyle doğrudan ilgilidir. Öte yandan eczacılık fakültelerinin sayısı ve mevcut fakültelerin kontenjanlarının belirlenmesi konusunda artık gerçekçi, bilimsel ve uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Bugün yaşadığımız sorunun ortaya çıkmasında kamu tarafından geçmişte alınan kararların ve uygulamaların önemli bir payı bulunuyor. Dolayısıyla çözümde de kamunun çok daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Biz Türk Eczacıları Birliği olarak üzerimize düşeni yapmaya, genç meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak eczacı işsizliği sorunu, yalnızca eczacıların ve meslek örgütlerinin çözmesiyle beklenebilecek bir sorun değildir. Başta Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR olmak üzere ilgili bütün kamu kurumlarından bu sorumluluğu paylaşmalarını ve somut adımlar atmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA