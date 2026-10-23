KBÜ’de İŞKUR birim sorumluları bilgilendirildi

KBÜ’de İŞKUR birim sorumluları bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birim sorumlularına yönelik eğitim programı düzenlendi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) birim sorumlularına yönelik eğitim programı düzenlendi.
Karabük Üniversitesinde düzenlenen eğitimde, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin kabul şartları, resmi evrak işlemleri ve süreç takibi ele alındı.
Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, İŞKUR Gençlik Şube Müdürü Hasan Buyurman, Bilgisayar İşletmeni Serdar Ekmekci ve Memur Duygu Kılıç tarafından verildi.
Programda birim sorumlularına, öğrencilerin İŞKUR Gençlik Programı'na kabul şartları, programa giriş sürecinde imzalatılması gereken resmi evraklar ve işlemlerin takibinde izlenecek adımlar hakkında bilgi aktarıldı.
Süreçlerin düzenli yürütülmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla düzenlenen eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.