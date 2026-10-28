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KBÜ’de İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak öğrenciler belirlendi

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KBÜ’de İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak öğrenciler belirlendi
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede görev alacak öğrenciler kura ile belirlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede görev alacak öğrenciler kura ile belirlendi.

Karabük Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında görev alacak öğrenciler, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kura sonucunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında program kapsamında üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapmaya hak kazanan öğrenciler belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Türkiye genelinde uygulanan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmasını ve çalışma hayatına hazırlanmasını amaçlıyor.

Kura sonucunda programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, isim listesine "KBÜ Genel Sekreterliği'nin internet sayfasından" (https://gensek.karabuk.edu.tr/iskur-genclik-programi) ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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