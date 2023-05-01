Halkalı Haberleri - Halkalı Haber - Haberler

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Halkalı Haberleri

Halkalı haber, Halkalı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

Devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

Halkalı - 34 Dakika Önce
6 yıl önce Zara'da görülmüştü, bu kez farklı bir noktada görüntülenip sesi kaydedildi

6 yıl önce Zara'da görülmüştü, bu kez farklı bir noktada görüntülenip sesi kaydedildi

Halkalı - 8 Saat Önce
Akit Medya Grubu'nun da içinde olduğu Küçükçekmece'deki halı imalathanesindeki yangın 60 saat sonra söndürüldü

Akit Medya Grubu'nun da içinde olduğu Küçükçekmece'deki halı imalathanesindeki yangın 60 saat sonra söndürüldü

Halkalı - Dün 07:00
Aydın'da leylek sayımları tamamlandı

Aydın'da leylek sayımları tamamlandı

Halkalı - 29.04.2023
Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı

Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı

Halkalı - 29.04.2023
Aydın'da leylek sayımları tamamlandı

Aydın'da leylek sayımları tamamlandı

Halkalı - 29.04.2023
Bakan Kurum: 'Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2 bin 700'e ulaştı'

Bakan Kurum: "Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2 bin 700'e ulaştı"

Halkalı - 28.04.2023
Bakan Kurum: 'İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık'

Bakan Kurum: "İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık"

Halkalı - 28.04.2023
BAKAN KURUM'DAN KÜÇÜKÇEKMECE'YE 5 YENİ MÜJDE

BAKAN KURUM'DAN KÜÇÜKÇEKMECE'YE 5 YENİ MÜJDE

Halkalı - 28.04.2023
Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Halkalı - 28.04.2023
Bakan Kurum Küçükçekmece'de miting yaptı

Bakan Kurum Küçükçekmece'de miting yaptı

Halkalı - 28.04.2023
Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlara müjdeler verdi

Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlara müjdeler verdi

Halkalı - 28.04.2023
Bakan Kurum Küçükçekmece'de vatandaşlara seslendi

Bakan Kurum Küçükçekmece'de vatandaşlara seslendi

Halkalı - 28.04.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küçükçekmece'de Miting Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küçükçekmece'de Miting Yaptı

Halkalı - 28.04.2023
Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Halkalı - 28.04.2023
Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Halkalı - 28.04.2023
Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Halkalı - 28.04.2023
Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Halkalı - 28.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN -

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN -

Halkalı - 27.04.2023
İstanbul'da halı imalathanesinde yangın çıktı

İstanbul'da halı imalathanesinde yangın çıktı

Halkalı - 27.04.2023
/fotoğraflarla yeniden// Küçükçekmece'de AKİT gazetesinin de bulunduğu binada yangın

/fotoğraflarla yeniden// Küçükçekmece'de AKİT gazetesinin de bulunduğu binada yangın

Halkalı - 27.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN - 6

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN - 6

Halkalı - 27.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN - 5

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN - 5

Halkalı - 27.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN - 4

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN - 4

Halkalı - 27.04.2023
Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın

Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın

Halkalı - 27.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN

Halkalı - 27.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ YANGIN BÜYÜDÜ - 3

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ YANGIN BÜYÜDÜ - 3

Halkalı - 27.04.2023
KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ YANGIN BÜYÜDÜ - 2

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ YANGIN BÜYÜDÜ - 2

Halkalı - 27.04.2023
Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Halkalı - 27.04.2023
Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın -(1)

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın -(1)

Halkalı - 27.04.2023
Küçükçekmece'de Halı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de Halı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Halkalı - 27.04.2023
İstanbul Valiliğinden TEKNOFEST 2023 için 'raylı sistem kullanımı' tavsiyesi

İstanbul Valiliğinden TEKNOFEST 2023 için "raylı sistem kullanımı" tavsiyesi

Halkalı - 25.04.2023
Valilik, Teknofest'e gidiş güzergahlarını açıkladı

Valilik, Teknofest'e gidiş güzergahlarını açıkladı

Halkalı - 25.04.2023
VALİLİK, TEKNOFEST'E GİDİŞ GÜZERGAHLARINI AÇIKLADI

VALİLİK, TEKNOFEST'E GİDİŞ GÜZERGAHLARINI AÇIKLADI

Halkalı - 25.04.2023
İstanbul Valiliği, TEKNOFEST 2023 etkinlik alanına gidiş güzergahlarını açıkladı

İstanbul Valiliği, TEKNOFEST 2023 etkinlik alanına gidiş güzergahlarını açıkladı

Halkalı - 25.04.2023
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Halkalı - 25.04.2023
Film gibi soygun kamerada! Kepengi minibüsle kırıp 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çaldılar

Film gibi soygun kamerada! Kepengi minibüsle kırıp 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çaldılar

Halkalı - 25.04.2023
İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular

İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular

Halkalı - 25.04.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Halkalı - 25.04.2023
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halime Kökçe çocuklarla buluştu

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halime Kökçe çocuklarla buluştu

Halkalı - 23.04.2023
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Kökçe, Küçükçekmece'de çocuklarla buluştu

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Kökçe, Küçükçekmece'de çocuklarla buluştu

Halkalı - 23.04.2023
Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi? Güneş tutulması saat kaçta?

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi? Güneş tutulması saat kaçta?

Halkalı - 20.04.2023
Hibrit Güneş tutulması, Avustralya'da ilgiyle izlendi: 'Akıllara durgunluk verici'

Hibrit Güneş tutulması, Avustralya'da ilgiyle izlendi: 'Akıllara durgunluk verici'

Halkalı - 20.04.2023
'Hibrit Güneş tutulması' Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi

"Hibrit Güneş tutulması" Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi

Halkalı - 20.04.2023
Küçükçekmece Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Küçükçekmece Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Halkalı - 17.04.2023
İşte Kocaeli'ye yapılan yatırımların miktarı

İşte Kocaeli'ye yapılan yatırımların miktarı

Halkalı - 16.04.2023
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi

Halkalı - 14.04.2023
Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde kapasite artırıldı

Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde kapasite artırıldı

Halkalı - 13.04.2023
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: 'Şehrin batı yakasının ulaşımda mağduriyet yaşamasının tek sebebi İBB'dir'

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: "Şehrin batı yakasının ulaşımda mağduriyet yaşamasının tek sebebi İBB'dir"

Halkalı - 09.04.2023
Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu

Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu

Halkalı - 08.04.2023
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