Halkalı Haberleri - Halkalı Haber - Haberler

Halkalı Haberleri
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6 yıl önce Zara'da görülmüştü, bu kez farklı bir noktada görüntülenip sesi kaydedildi
Akit Medya Grubu'nun da içinde olduğu Küçükçekmece'deki halı imalathanesindeki yangın 60 saat sonra söndürüldü
Küçükçekmece'de Akit gazetesinin de bulunduğu binada çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı
Bakan Kurum: "İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küçükçekmece'de Miting Yaptı
Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
/fotoğraflarla yeniden// Küçükçekmece'de AKİT gazetesinin de bulunduğu binada yangın
Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
İstanbul Valiliği, TEKNOFEST 2023 etkinlik alanına gidiş güzergahlarını açıkladı
Film gibi soygun kamerada! Kepengi minibüsle kırıp 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çaldılar
İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Kökçe, Küçükçekmece'de çocuklarla buluştu
Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi? Güneş tutulması saat kaçta?
Hibrit Güneş tutulması, Avustralya'da ilgiyle izlendi: 'Akıllara durgunluk verici'
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: "Şehrin batı yakasının ulaşımda mağduriyet yaşamasının tek sebebi İBB'dir"