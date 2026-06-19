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Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak Haber Videosunu İzle
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
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Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün hizmete girdi. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Temmuz'a karar Halkal-İstanbul Havalimanı metro hattımız vatandaşlarımıza ücretsiz olacak" dedi.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı metrosunun Arnavutköy - Halkalı arasındaki 22 kilometrelik son kısım törenle açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberineki heyetle metroda test sürüşü yaptı. 

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Temmuz'a karar Halkal-İstanbul Havalimanı metro hattımız vatandaşlarımıza ücretsiz olacak" dedi.

5 YENİ İSTASYON HİZMETE GİRİYOR

22 kilometre uzunluğundaki yeni kesimde, İbn Haldun Üniversitesi-Kayaşehir-Olimpiyatköy-Halkalı Stadı-Halkalı istasyonları yer alıyor. Bu istasyonların devreye girmesiyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş, havalimanına ve şehir merkezine doğrudan raylı sistem erişimine kavuşuyor.

Yeni hat, mevcut ulaşım ağlarıyla sağladığı tam entegrasyonla dikkat çekiyor. Halkalı istasyonunda MARMARAY, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile bağlantı sağlandı. Ayrıca hat boyunca Kayaşehir’de M3 metrosuna, Olimpiyatköy’de M9 metrosuna ve Halkalı Stadı’nda yapımı süren M7 hattına aktarma yapılabilecek.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKA

Sağlanan entegrasyonlar ve yüksek hız kapasitesiyle seyahat süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:

  • Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika
  • Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika
  • Halkalı - Kağıthane: 54 dakika
  • Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika

YERLİ SİNYALİZASYON VE TAM OTOMATİK SÜRÜSÜSÜZ SİSTEM

Teknolojik altyapısıyla da "ilklerin projesi" olan hatta, ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanılıyor. Toplam 100 araçlık (25 set) filonun 15 seti tamamen sürücüsüz standartta üretildi. Hattın bugün tamamlanmasıyla birlikte işletme "tam otomatik sürücüsüz sistem"e geçerek daha yüksek güvenlik ve yolcu kapasitesi sunacak.

EKONOMİYE 935 MİLYON EUROLUK KATKI

Projenin 2043 yılına kadar olan projeksiyonunda, kara yolu bakım ve işletme giderlerinden yapılacak tasarruf ile zaman kazancının toplam ekonomik faydasının 935 milyon euroya ulaşması öngörülüyor. Sadece trafik yoğunluğunun azalmasıyla yollarda geçen süreden 117 milyon saat tasarruf sağlanması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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