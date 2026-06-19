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Erdoğan: Halkalı-Arnavutköy Metrosu 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz

Erdoğan: Halkalı-Arnavutköy Metrosu 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışında yaptığı konuşmada, yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışında yaptığı konuşmada, yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metronun ilk test sürüşünü yaptı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur. Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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