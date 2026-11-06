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Bakırköy'de hafif ticari araç yayalara çarptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı; kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, araç çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Bakırköy'de hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde seyreden 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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