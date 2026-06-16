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İstanbul Havalimanı metro hattı kapalı mı? M11 Gayrettepe Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı metro hattı kapalı mı? M11 Gayrettepe Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak?
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İstanbul Havalimanı metro hattı kapalı mı? İstanbul Havalimanı ulaşımının önemli parçalarından biri olan M11 Gayrettepe – Arnavutköy metro hattı, Gayrettepe – Halkalı Metro Hattı entegrasyon çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmete ara vermiştir. Peki, M11 Gayrettepe Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

İstanbul Havalimanı metro hattı kapalı mı? İstanbul’un en kritik ulaşım projelerinden biri olan M11 Gayrettepe – Arnavutköy metro hattı, son dönemde yürütülen kapsamlı teknik çalışmalar nedeniyle geçici olarak seferlerine ara vermiştir. Peki,  İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? Detaylar..

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI KAPALI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre bu kesinti, Gayrettepe – Halkalı Metro Hattı’nın son etabının entegrasyon sürecinde sistemlerin sorunsuz şekilde birleştirilmesi amacıyla zorunlu hale gelmiştir.

Özellikle sinyalizasyon ve altyapı entegrasyon çalışmaları, hattın daha geniş bir metro ağına tam uyumlu şekilde bağlanmasını hedeflemektedir. Bu nedenle İstanbul Havalimanı metro hattı belirli bir süre hizmet verememektedir.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU KAÇ GÜN KAPALI? 

M11 metro hattında planlanan teknik çalışmalar toplam 5 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Yolcu mağduriyetinin en aza indirilmesi için tarih aralığı önceden duyurulmuştur.

Kapanış tarihi: 14 Haziran

Yeniden açılış tarihi: 19 Haziran

Bu süreç boyunca İstanbul Havalimanı yönüne ulaşım, alternatif toplu taşıma sistemleri üzerinden sağlanmaya devam etmektedir. Çalışmaların amacı, hattın daha büyük metro ağlarıyla entegre edilmesi ve sinyalizasyon sistemlerinin tam uyum içinde çalışmasının sağlanmasıdır.

M11 GAYRETTEPE ARNAVUTKÖY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi açıklamalara göre M11 Gayrettepe – Arnavutköy metro hattı, yürütülen teknik çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanmasının ardından 19 Haziran sabah saatleri itibarıyla yeniden hizmete açılacaktır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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