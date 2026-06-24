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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Aşura Matem Merasimi'ne Katılacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından Ankara dışındaki ilk ziyaretini İstanbul'a gerçekleştiriyor. Yarın Halkalı'da düzenlenecek Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak olan Kılıçdaroğlu'nu, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin araç konvoyuyla karşılayacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Ankara dışındaki ilk ziyaretini İstanbul'a yapıyor. Kılıçdaroğlu, yarın 10.00'da İstanbul Halkalı'da düzenlenecek Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün ev sahipliğinde yarın 10.00'da İstanbul Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak.

Kılıçdaroğlu'nun Evrensel Aşura Matem Merasimi'nin ardından İstanbul'da kimi temaslarda bulunacağı öğrenildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN KONVOYLU KARŞILAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu saat 08.00'de Dudullu Çamlıca gişelerinde araç konvoyu ile karşılayacaklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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