Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü 20 Ekim'e kadar zeytin sineğine karşı üreticileri uyardı

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini zeytin sineğine karşı uyardı. Üreticilerin 20 Ekim tarihine kadar ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele yapmaları istendi.

Müdürlük tarafından yapılan duyuruda, ilçe genelindeki zeytin üreticilerinin 20 Ekim tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Duyuruda, zeytinlerde görülen halkalı leke hastalığına karşı da şartların uygun olduğu belirtilerek hastalıkla mücadele amacıyla ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması tavsiye edildi.

Salihli'de zeytin üreticilerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineğine karşı ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek üreticilerin belirtilen tarihlere dikkat etmelerini istedi.

İlaçlama çalışmalarının hasat durumuna göre planlanması gerektiğini vurgulayan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Üreticilerin hem ürün sağlığını hem de gıda güvenliğini korumak amacıyla ruhsatlı ürünleri, etiket talimatlarına uygun şekilde kullanmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı