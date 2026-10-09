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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek."

Kaynak: AA
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