Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah: Halkalı Arnavutköy metro hattı açıldı mı? Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak?

İstanbul’un raylı sistem yatırımlarında önemli bir aşama daha tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Halkalı-İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi kapsamında yer alan Halkalı- Arnavutköy kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle hat hizmete açılıyor. Peki, Halkalı Arnavutköy metro hattı açıldı mı? Halkalı İstanbul Havalimanı arası kaç dk olacak? Halkalı Arnavutköy metro durakları ve güzergah bilgileri haberimizde.

HALKALI ARNAVUTKÖY METRO DURAKLARI VE GÜZERGAH

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminde yer alan istasyonlar şu şekilde sıralanıyor:

Halkalı İstasyonu

Halkalı Stadı İstasyonu

Olimpiyatköy İstasyonu

Kayaşehir İstasyonu

İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu

Arnavutköy İstasyonu

Hattın hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım bağlantıları güçlenirken, farklı metro sistemleri arasında da önemli entegrasyonlar sağlanacak.

Entegrasyon Noktaları

Tamamlanan hat sayesinde;

İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu,

Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu,

Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu,

Halkalı Stadı İstasyonu'nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu,

Halkalı İstasyonu'nda ise Marmaray hattı ile entegrasyon sağlanacak.

Bu bağlantılar sayesinde İstanbul’un farklı bölgeleri arasında raylı sistem erişimi daha kapsamlı hale gelecek.

HALKALI ARNAVUTKÖY METRO HATTI AÇILDI MI?

Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki tüm çalışmaların tamamlandığını belirterek hattın yolcu taşımacılığına hazır hale getirildiğini duyurdu.

Böylece İstanbul’un son yıllardaki en önemli ulaşım yatırımlarından biri daha tamamlanmış oldu. Yeni etap kapsamında Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, İbn Haldun Üniversitesi ve Arnavutköy istasyonları vatandaşların kullanımına açılıyor.

Öte yandan proje, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın bütüncül yapısının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Kağıthane-Gayrettepe bölümleri ile Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane kesimi hizmete alınmıştı.

HALKALI İSTANBUL HAVALİMANI ARASI KAÇ DK OLACAK?

Yeni metro hattının sağlayacağı en önemli avantajlardan biri de seyahat sürelerinde yaşanacak düşüş olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya düşecek.

Özellikle Marmaray bağlantısının Halkalı İstasyonu üzerinden sağlanacak olması, İstanbul’un farklı bölgelerinden havalimanına erişimi kolaylaştıracak. Metro entegrasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte yolcular, farklı raylı sistem hatları arasında aktarma yaparak İstanbul Havalimanı’na daha hızlı ulaşabilecek.

Kent içi ulaşımda zaman tasarrufu sağlayacak olan proje, aynı zamanda İstanbul’un büyüyen ulaşım ağında stratejik bir bağlantı noktası olarak dikkat çekiyor.