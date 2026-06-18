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Bakan Uraloğlu: Halkalı-Arnavutköy Metrosu, Sürücüsüz ve 120 Km Hıza Ulaşacak

Bakan Uraloğlu: Halkalı-Arnavutköy Metrosu, Sürücüsüz ve 120 Km Hıza Ulaşacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy metro hattının test sürüşüne katılarak hattın 120 kilometre hıza ulaşan, sürücüsüz otomasyonla yönetilen bir sistem olduğunu ve Marmaray başta olmak üzere diğer metro hatlarıyla entegre olacağını açıkladı. Hat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.

Halkalı-Arnavutköy metro hattı test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "120 kilometre hıza ulaşan bir raylı metro hattından bahsediyoruz. Şu anda tamamen sürücüsüz otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar. Bütün metro hatlarıyla da başta Marmaray başta olmak üzere entegre etmiş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy kesimini inceledi. Uraloğlu'na İstanbul Vali Davut Gül de eşlik etti. Uraloğlu metro hattından incelemenin ardından test sürüşüne katıldı. Metroda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Metro hattımızı Valimiz, genel müdürlerimizle beraber zaten testleri yapılmıştı biz de deneyimliyoruz. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber deneyimliyoruz. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber açmış olacağız. 120 kilometre hıza ulaşan bir raylı sistem hattından metro hattından bahsediyoruz. Şu anda tamamen sürücüsüz otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar. 169 kilometrelik bir ringden bahsediyoruz. Bütün metro hatlarıyla da başta Marmaray başta olmak üzere entegre etmiş olacağız. İstanbullumuza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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