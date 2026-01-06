Haberler

Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor

Güncelleme:
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında Edirne'de eski demir yolu hattının kaldırılması için Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit üzerinde çalışma başlatıldı. Projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında büyük oranda tamamlandı.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında yeni tren yolunun yapıldığı Edirne'de, Tunca Köprüsü girişinde eski hattın bulunduğu hemzemin geçidin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Proje kapsamında eski hat devre dışı bırakıldı.

Bu hattaki tren rayları sökülürken kullanım dışı kalan Tunca Köprüsü başındaki hemzemin geçit de ekipler tarafından kaldırılıyor.

Sürücüler çalışmalar nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Süvari köprülerine yönlendirildi.

Çalışmanın akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
