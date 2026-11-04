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Küçükçekmece'de motoru alev alan otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Küçükçekmece'de Halkalı Caddesi'nde Sefaköy istikametine ilerleyen otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü aracı yol kenarında durdurup inerken, yangında otomobilde hasar oluştu.

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halkalı Caddesi'nde Sefaköy istikametinde ilerleyen otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü yol kenarında durdurduğu aracından indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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