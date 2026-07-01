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Küçükçekmece'de trafo bomba gibi patladı

Küçükçekmece'de trafo bomba gibi patladı
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Küçükçekmece Halkalı Dereboyu Caddesi'nde dün gece bir elektrik trafosu patladı. Çıkan alevler paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama anı cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçemece'de elektrik trafosu bomba gibi patladı. Trafonun yanma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Küçükçekmece Halkalı Dereboyu Caddesi'nde dün gece saatlerinde elektrik trafoda patlama meydana geldi. Trafodan çıkan alevler çevrede büyük panik oluşturdu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Patlamalar ve yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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