Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi Tekirdağ'ı lojistik üs yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Tekirdağ'ın Avrupa ile Asya arasında stratejik bir lojistik üs haline geleceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri, iş dünyası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin ulaştırma vizyonu ile Tekirdağ'da devam eden kara yolu ve demiryolu yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının sadece fiziki projeler olmadığını, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik yatırımlar olduğunu ifade etti.

"Türkiye'siz koridor düşünülemez"

Türkiye'nin jeostratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, "Tarihi İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi, Türk boğazlarının tek hakimi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ana aktörü olarak Türkiye, uluslararası kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkasıdır. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük, küresel ticarette 'Türkiye'siz koridor' düşünülemeyeceğini her fırsatta kanıtlamaktadır. Türkiye olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli güzergahlardan biri olan Orta Koridor'u yüksek kapasiteli, güvenilir, dijital, çevreci ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"Halkalı-Kapıkule hattı Trakya için büyük önem taşıyor"

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yalnızca bir demiryolu hattı olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımız, Tekirdağ başta olmak üzere Trakya Bölgemiz açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu hattımız Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir."

Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşleri başladı

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 44 kilometresinin Tekirdağ sınırlarından geçtiğini belirterek, "Projenin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerine başladık. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak, hattımızın bu kesimini bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak son kesimde de yapım çalışmalarımız sürüyor. O kesimi de gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yolculuk süresi 1,5 saate düşecek

Hattın tamamlanmasıyla birlikte önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hattımız tamamlandığında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa'ya çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecek. Trakya Bölgemiz, Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'a 123,2 milyar liralık yatırım

Tekirdağ'ın sanayisi, ekonomisi ve limanlarıyla Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, son 24 yılda kente 123,2 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 86 kilometreden 412 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 246 kilometreden 601 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Tekirdağ ve Hayrabolu çevre yolları, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Kınalı Ayrımı-Tekirdağ Bölünmüş Yolu, Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile Çorlu Havalimanı Kavşağı-Şerefli Liman Bağlantı Yolu'nun tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Uraloğlu, Kınalı Ayrımı-Çorlu Devlet Yolu, (Çorlu-Ergene) Ayrımı-Tekirdağ Yolu, Tekirdağ-Muratlı Yolu ve Kınalı-Malkara Otoyolu'nun da aralarında bulunduğu 6 kara yolu projesinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İstanbul-Tekirdağ ulaşımı 1 saatin altına inecek

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla ulaşım sürelerinin önemli ölçüde azalacağını belirten Uraloğlu, "Mevcut haliyle 132 kilometre uzunluğunda hizmet veren İstanbul-Tekirdağ arası yol 114 kilometreye düşecek. İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak" dedi.

Demiryolu ve denizcilikte yatırımlar

Tekirdağ'daki demiryolu altyapısının da güçlendirildiğini söyleyen Uraloğlu, kentteki tüm demiryolu hatlarının yenilendiğini, Tekirdağ-Muratlı ikinci hat, sinyalizasyon ve elektrifikasyon projelerinin tamamlandığını belirtti. Tekirdağ Yat Limanı'nın hizmete açıldığını ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nın Tekirdağ'da kurulduğunu ifade eden Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarının kentin ekonomik ve lojistik gücünü daha da artıracağını söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı