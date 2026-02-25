Haberler

Saruhanlı'da halkalı leke alarmı

Saruhanlı'da halkalı leke alarmı
Güncelleme:
Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarındaki halkalı leke hastalığı riskinin yükseldiğini açıkladı. Üreticilerin ilaçlama yapmadan önce hava durumunu takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı riskinin arttığını açıkladı.

İlçe genelinde yapılan teknik değerlendirmelerde, Zeytin Halkalı Leke hastalığı için enfeksiyon ve hastalık şiddetinin yükseldiğinin görüldüğü belirtildi. Özellikle nemli ve ılıman hava şartlarının hastalığın yayılımını hızlandırdığına dikkat çekildi.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 26 Şubat 2026 tarihinden sonra toprak ve hava şartlarının uygun olması halinde, üreticilerin Halkalı Leke hastalığına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, üreticilerin ilaçlama öncesinde hava durumunu takip etmeleri, etiket bilgilerine uygun doz ve uygulama yöntemlerini kullanmaları gerektiğini vurgularken, aksi takdirde verim ve kalite kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri zamanında almaları istenirken, detaylı bilgi için Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

