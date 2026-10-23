Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek

Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hatları 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı; vatandaşlar perşembe günü bu seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Kaynak: AA