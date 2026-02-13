Astrolog Aysun Koç: 17 Şubat'taki halkalı tutulma evlilikleri artıracak

Haberler.com ekranlarında konuşan Astrolog Aysun Koç, 17 Şubat saat 14.00'te Kova burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek halkalı Güneş tutulmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tutulmanın hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güçlü etkiler barındırdığını belirten Koç, özellikle evlilikler, ani krizler, siyasi gelişmeler ve ekonomik dalgalanmalar açısından kritik bir sürece girildiğini ifade etti.

"HALKALI TUTULMALAR EVLİLİKLERİ ARTIRIR, BU YIL EVLİLİK YILI OLABİLİR"

Koç, halkalı Güneş tutulmalarının sembolik olarak "yüzük" ile ilişkilendirildiğini belirterek bu etkinin evlilikleri artırabileceğini söyledi. Tutulmanın yaklaşık 2 dakika 20 saniye sürmesi nedeniyle etkisinin 2 yıl 4 aya kadar uzayabileceğini dile getiren Koç, "Özellikle bu tutulma etkisiyle bu yılın daha çok evlilik yılı olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kova burcunun özgürlük, marjinal fikirler ve toplumsal hareketlerle bağlantılı olduğunu vurgulayan Koç, tutulmanın Uranüs etkili olması nedeniyle ani krizler ve beklenmedik dönüşümler getirebileceğini ifade etti.

"ÜLKEMİZ ADINA ZORLAYICI GELİŞMELER OLABİLİR"

Tutulmanın Türkiye haritası açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Koç, ülke gündeminde iletişim, gençler ve anlaşmalarla ilgili başlıkların öne çıkabileceğini söyledi. Mars etkisinin zorlayıcı olduğunu belirten Koç, "Ülke sınır dışında da, ülke içinde de bir takım zorlayıcı olayların olabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şubat ortasından Mart sonuna kadar olan sürecin kritik olduğunu belirten Koç, olayların büyüyebileceği bir atmosfer oluşabileceğini dile getirerek birlik ve sükunet çağrısı yaptı.

"TRUMP İÇİN ZORLAYICI BİR SÜREÇ"

Tutulmanın ABD eski Başkanı Donald Trump'ın haritasında da güçlü bir etki yarattığını söyleyen Koç, geçmişte yapılan hataların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Trump'ın şanslı bir haritaya sahip olduğunu ancak zorlayıcı karar süreçleri yaşayabileceğini ifade eden Koç, bunun küresel ekonomi ve para piyasalarına da yansıyabileceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE ETKİLER: KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENECEK?

Koç'a göre tutulmadan en güçlü etkiyi Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının son haftasında doğanlar alacak. İkizler ve Terazi burçlarının son haftasında doğanlar ise daha şanslı etkiler yaşayabilir.

Koç, özellikle Kova burçlarının önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca önemli değişim ve dönüşümler yaşayacağını, Koç burçlarının ise sabırla ve sorumluluk alarak ilerlemesi gerektiğini belirtti. Balık burçları için ise son iki buçuk yıllık sınavların sonuçlarının alınacağı bir dönem başlayacağını ifade etti.