Haberler

Bakan Uraloğlu: "Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz"

Bakan Uraloğlu: 'Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü-Halkalı hattında tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli tren setlerinin hizmete gireceğini açıkladı. 324 yolcu kapasiteli ve saatte 160 km hıza sahip trenler, daha modern ve konforlu seyahat sunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini açıkladı. Uraloğlu, 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda Milli Elektrikli Tren Setlerini kullanmaya başlayacaklarını dile getirdi. Bu trenin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacaklarını sözlerine ekledi.

"Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek. 2023 yılında hizmet vermeye başlayan Milli Elektrikli Tren Setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol katederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı