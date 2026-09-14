İstanbul Valisi Davut Gül, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gül, okul bölgelerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik 3 bin 15 bahçe görevlisinin görev yapacağını söyledi.

Depreme hazırlık için yapılan çalışmalarda 2000 yılından önce yapılan 1548 okulun depreme dayanıklılık testinden geçirildiğini ifade eden Gül, 80 binanın sağlam, 1468 okulun da dayanıksız olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Dayanıksız binaların bir kısmının güçlendirildiğini, kalan kısmının da yıkılıp yeniden yapıldığını söyleyen Gül, okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur da yeni eğitim-öğretim yılı için iyi dileklerini ileterek, "İnşallah 2026-2027 eğitim-öğretim yılımız kazasız, belasız, verimli, mutlu, güzel bir şekilde geçer. Çocuklarımız adalet, merhamet ve şefkat temelli bilgiyle buluşturulur. Gazze'deki çocukların da gözyaşının dinmesi umuduyla hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim-öğretim yılı için mesajı okundu. Daha sonra ise öğrenciler gösterilerini sergilemek üzere sahneye geldi.

"Okullardaki oyun alanları artırıldı"

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, okullardaki oyun alanlarının artırıldığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu sene okullarımızda, çocuklarımızın oyun alanlarının artırılması ile ilgili -Türkiye genelinde- çalışmalar yaptı. Biz de İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda okullarımızda fiziki imkanları uygun olan yerlerde yaz boyunca bu dönüşümü yaptık. Bugün burada gördüğünüz bu çalışmalar da onun sonucu. Gördüğümüz gibi özellikle ilkokullar başta olmak üzere okulları öğrencilerimizin severek, isteyerek geldikleri, unutulmaya yüz tutmuş oyunları birlikte oynadıkları, birlikte vakit geçirdikleri mekanlar haline getirdik. İnşallah bu güzel uygulamalar devam edecek. Yerelde de biz de yeni yaptığımız okullarda bu imkanları daha çok ortaya koyacağız. Eski okullarımızın da dönüşümlerini olabildiğince yapacağız." şeklinde konuştu.

"Her okulumuzda bahçede görevlimizin el dedektörleri olacak"

Okullardaki güvenlik önlemleri hakkında da konuşan Vali Gül, "Ana sınıfındaki öğrencilerimiz limonata ikram etti. O kadar önemli ve basit ve bir iş ki aslında. Çocuklar, evlerde ailelerde bazen gözümüzden kaçırdığımız her şeyi okullarda da tamamlayabiliyorlar. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiasına teşekkür ediyoruz. Bu işleri koordine eden kaymakamlarınıza teşekkür ediyoruz. Okul bahçe görevlilerini görmüşsünüzdür. Onu da eklemiş olalım, okullarımız her zaman güvenilirdi ama artık daha da güvenli. Bahçe görevlerimize, el dedektörlerini de valilik olarak bizler -önemli bir kısmını- temin ettik. Her okulumuzda bahçede görevlimizin el dedektörleri olacak. Temizlik en üst seviyede olacak. Öğretmenlerimiz önlüklerini giydi. Görsel olarak da bununla daha çok karşılaşacağımız okullarımız olacak." dedi.

"Alınan önlemler yeterli seviyede"

Okullarda alınan önlemlerin şu an için yeterli seviyede olduğunu kaydeden Gül, "Turnike bizim için olmazsa olmaz bir durum değil. Bazı okullarımız okul aile birlikleri ile beraber böyle bir önlem alma kararında bulundu. Sonuçta buralar hapishane de değil. Bir görevli zaten görev yapıyor. Bizim amacımız velilerimizin çocuklarını güvenle teslim edip teslim alabilecekleri bir mekanizma oluşturmak. Karakollarımızın da koordinasyonuyla çalışmalarımız sürüyor. Şu an için aldığımız önlemler yeterli seviyede." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından sınıfları gezen Gül, çocuklara enstrüman çalmalarını, spor yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ederek iyi dersler diledi.

Kaynak: AA