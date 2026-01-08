Şiddetli rüzgar eski gümrük sahasında konteynırları devirdi
Küçükçekmece Halkalı eski gümrük sahasında etkili olan şiddetli rüzgar, konteynerleri devirdi. Olay yerinde vinç yardımıyla konteynerlerin kaldırıldığı bildirildi.
Küçükçekmece Halkalı eski gümrük sahasında şiddetli rüzgar konteynırları devirdi.
Şiddetli rüzgar etkisini artırarak devam ediyor. Küçükçekmece Halkalı eski gümrük sahasında şiddetli rüzgar konteynırları devirdi. Konteynerlar vinç yardımıyla kaldırıldı. Büyük bir gürültüyle devrilen konteynırların kaldırma çalışması havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa