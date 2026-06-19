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Erdoğan, Halkalı-Havalimanı Metro Hattı açılışına metroyla gitti

Erdoğan, Halkalı-Havalimanı Metro Hattı açılışına metroyla gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştireceği tören alanına metro ile gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştireceği tören alanına metro ile gitti.

İstanbul trafiğini bir nebze de olsa rahatlatacak dev projenin son halkası bugün düzenlenecek törenle açılacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşeceği ifade edilmişti. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören öncesi Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştireceği tören alanına metro ile gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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