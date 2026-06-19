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Halkalı-Havalimanı Metrosu Açılıyor

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilecek hat, İstanbul Havalimanı'nı, şehir merkezini ve milyonlarca vatandaşımızı kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapımı tamamlanan Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilecek metro hattı, İstanbul Havalimanı'nı, şehir merkezini ve milyonlarca vatandaşımızı kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturacak." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un ulaşım ağını güçlendiren bir yatırımın daha milletin hizmetine sunulduğunu belirtti.

"#TürkiyeHızlanıyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılışı gerçekleştirilecek metro hattı, İstanbul Havalimanı'nı, şehir merkezini ve milyonlarca vatandaşımızı kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturacak. Toplamda 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olan bu dev eser, yerli ve milli teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye Yüzyılı'nın ulaştırma vizyonunu yansıtıyor. İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, metro hattının özelliklerine ilişkin bilgi de yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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