Salihli'de 'Halkalı leke' uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini halkalı leke hastalığına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, bölgede etkili olan hava şartları nedeniyle hastalığın oluşması için uygun şartların oluştuğu belirtildi.

Yetkililer, üreticilerin zaman kaybetmeden önlem alması gerektiğini vurgulayarak, bahçelerin dikkatle kontrol edilmesini istedi. Açıklamada, üreticilerin kendi arazilerindeki durumu ve hava şartlarını göz önünde bulundurarak yüzde 1'lik bordo bulamacı veya hastalığa karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Zeytin veriminde ciddi kayıplara yol açabilen halkalı leke hastalığına karşı erken müdahalenin kritik olduğu belirtilirken, üreticilerin gerekli tedbirleri alarak ürünlerini korumaları gerektiği kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı