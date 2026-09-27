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Küçükçekmece'de hırsızlara kediden geçit yok! 4 kez denediler, her seferinde pati darbesiyle püskürtüldüler

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Küçükçekmece'de hırsızlara kediden geçit yok! 4 kez denediler, her seferinde pati darbesiyle püskürtüldüler
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Küçükçekmece Halkalı'da bir siteye giren 4 kadın hırsız, 12'nci kattaki evin kapısını 4 kez açtı ama her seferinde evin 8 yıllık hırçın kedisinin pati darbeleriyle karşılaştı. Uzun süre uğraşan hırsızlar sonunda kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı, ev sahibi karakola giderek şikayetçi oldu.

Küçükçekmece'de hırsızlık amacıyla sitedeki bir eve girmeye çalışan 4 kadın, hırçın bir kedinin saldırısına uğradı. Kedinin pati darbelerinin hedefi olan hırsızlar kaçarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

12'NCİ KATTA BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz 4 kadın hırsızlık amacıyla bir siteye girdi. İlk olarak 10'uncu kattaki bir daireye giren hırsızlar, işlerini bitirdikten sonra farklı bir daireye yöneldi. 12'nci kattaki Dada çiftinin evde olmamasını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı açtıklarında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

8 yıldır Dada ailesiyle yaşayan ve hırçınlığıyla bilinen evin kedisi, hırsızları içeri sokmamak için onlarca dakika direndi. Kadınların her kapı açışında pati darbeleriyle şahısları püskürten kedi, uzun süren mücadelenin sonunda hırsızları geri çevirmeyi başardı. Kadınlar ne ile karşılaştıklarına şaşırırken her denemeleri hüsranla sonuçlandı. Hırsızların kediyle mücadele ettiği anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

4 KEZ KAPIYI AÇTILAR, 4 KEZ PÜSKÜRTÜLDÜLER

Kedinin sahibi Bahar Dada, yaşananları şaşkınlık içinde şöyle anlattı: "Perşembe günü hırsızlar siteye gelmiş. Cuma günü ise ben evde birkaç eşyamı bulamadım. Ertesi gün sitenin grubundan konuyla ilgili paylaşım yapılınca ben de 'Kesin biz de soyulduk' diyerek yönetimi aradım. Güvenlik kameralarını istedim ve ilk izlediğimde tüylerim diken diken oldu. 4 kez kapıyı açmışlar, 4 sefer girmeye çalışmışlar ama her seferinde kedimiz onları püskürtmüş."

"Kedimiz 8 yıldır bizimle birlikte yaşıyor. Kedimizin namı aslan parçası çünkü fazlasıyla hırçın. Misafirlerim dahi gelirken iki kez düşünür, bize çok gelemezler, yabancılara karşı fazla saldırgan. Tabii kadınlar içerideki kediden habersiz oldukları için 4 kez girmeyi deniyorlar, hepsinde de başarısız oluyorlar. Hatta ilk başta eldiven takıyorlar, olmayınca tekme atıyorlar ama en sonunda giremeyeceklerini anlayıp kahkaha atıyorlar. 2 saat binada kalıyorlar, 45 dakika uğraşıyorlar, en sonunda da kaçıyorlar."

"Tabii bu süreçte eve girmeleri bir yana kedime zarar verebilirlerdi, benim en korktuğum o oldu. Olayı öğrendikten sonra karakola giderek şikayetçi olduk. Umarım kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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